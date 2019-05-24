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24.05.2019 06:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье охранник школы спас от гибели косулю

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Охранник школы в поселке Барабаш в Приморском крае обходил территорию, когда увидел, как собака гонит косулю вдоль забора из металлической проволоки. Испуганное животное пыталось пробиться сквозь сетку и поранило голову. После очередного удара головой в ограждение косуля выбилась из сил и упала. Охранник отогнал собаку и подбежал к животному.

- Он лежал и жалобно кричал. Сперва я растерялся, ситуация такая для меня произошла впервые. По виду животного я решил, что это молоденький олененок, малыш. Я взял его на руки и отнес к себе в дежурную комнату. Голова и рожки были в крови, помыл их, обмотал голову полотенцем. Затем начал звонить 112 и в итоге меня соединили с национальным парком, сказали, что скоро приедут, - рассказал позже охранник Сергей Лебедев специалистам ФГБУ "Земля леопарда".

Фото: facebook.com/amurleo
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Как сообщила "РГ" специалист пресс-службы парка Мария Окулова, представители нацпарка подъехали к школе через 20 минут. Осмотрели животное и выяснили, что собака загнала в село уже взрослого самца косули с рогами. Он был цел, но находился в шоковом состоянии. Было решено, что его нужно вернуть в дикую природу, причем незамедлительно.

- Мы знали, что медлить нельзя, поэтому сразу погрузили его в коробку и повезли в удаленный от села участок национального парка, - рассказал сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Виктор Сторожук.

Косуля, очутившись в лесу, быстро скрылась.

Отдел науки "Земли леопарда" поблагодарил Сергея Лебедева за столь ответственное отношение к диким животным. Сам охранник рассказывает, что у него и не возникло мысли оставить животное себе как добычу, и вообще он был поражен красотой косули.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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