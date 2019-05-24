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24.05.2019 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия будет сотрудничать с китайской провинцией Хунань

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Мордовия заключила соглашение о сотрудничестве с китайской провинцией Хунань. Документ был подписан на состоявшемся накануне в Чебоксарах III заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы".
На заседании в Чебоксарах соглашения с провинциями Китая подписали девять регионов ПФО. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО На заседании в Чебоксарах соглашения с провинциями Китая подписали девять регионов ПФО. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО
На заседании в Чебоксарах соглашения с провинциями Китая подписали девять регионов ПФО. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

Мероприятие проходило под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета КНР Ван Юна. Как отмечалось на встрече, объем российско-китайской торговли по итогам прошлого года впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов США. В значительной мере этот показатель - результат укрепления связей между регионами России и Китая.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Примером тому может служить Мордовия. Ранее республика заключила соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями Аньхой, Хубэй, Сычуань и городом Чунцин. Соглашение с провинцией Хунань стало пятым по счету: документ предусматривает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

С 2013 года объем торговли региона с Китаем вырос в шесть раз и на сегодня составляет почти треть от общего внешнеторгового товарооборота республики. Основные статьи экспорта: кремниевые мультикристаллические пластины для производства солнечных батарей, кондитерские изделия, древесина и изделия из нее, полупроводниковые приборы, ликероводочная продукция. Китай поставляет в регион оборудование для производства кабельной продукции, материалы и комплектующие для выпуска электроламп и полупроводниковых приборов, товары народного потребления.

Фото: Николай Гагарин
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За последние годы удалось реализовать крупные проекты в сфере производственной кооперации между компаниями "Хелиос-Ресурс" из Мордовии и "Ренесола" из провинции Сычуань, саранским заводом "Оптиковолоконные системы" и "Ченжуй Фото Электрик" из города Чунцин.

Не менее плодотворно республика взаимодействует с восточными партнерами в гуманитарной сфере. Так, Мордовский госуниверситет наладил тесные связи с рядом ведущих вузов Китая. А в январе текущего года на базе факультета иностранных языков МГУ им. Огарева был открыт центр китайского языка и культуры.

Напомним, что 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. По итогам заседания в Чебоксарах соглашения о сотрудничестве с провинциями КНР подписали девять регионов ПФО.
 

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