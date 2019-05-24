В Чебоксарах в 2019 году благоустроят пять общественных территорий

В этом году на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" столица Чувашии потратит 170 миллиона рублей, из них 156 миллионов составят средства федерального бюджета, остальная часть - софинансирование республики и города.

В нынешнюю программу благоустройства вошли пять объектов. Их выбрали горожане в марте в ходе рейтингового голосования. Это Центральный пляж и спуски на Московской набережной, Афанасьевский пляж, территория у Храма Рождества Христова и "Дорисс парк". Работы здесь уже начались.

Одна из территорий, Московская набережная уже побеждала во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". Ее реконструкция идет поэтапно и должна завершиться в 2019 году.

Как подчеркивает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, реконструированная Московская набережная, это результат серьезной совместной работы всех структур и синхронизации сразу нескольких федеральных программ.

Городские власти рассчитывают на аналогичные результаты.

Так, на старейшем Афанасьевском пляже оборудуют два спуска и создадут арт-кластер и тихую зону. Около исторического входа в "Подземный город" появится сцена, скамейки и шезлонги. Еще один спуск к воде протянется от парка имени 500-летия Чебоксар.

Эти проекты выполнены по концепции архитектурной школы Марш-лаб. Молодые архитекторы в течение нескольких сезонов плотно работали с чебоксарцами, выясняя и учитывая потребности различных городских сообществ.

Другие объекты, получившие федеральное финансирование, станут уютными точкам притяжения, зелеными и цветущими островками. Здесь заменят тротуарное старое покрытие, установят новые системы освещения.

"Дорисс парк" разделят на функциональные площадки - для игр, спорта, воркаута, скейтборда и даже для выгула собак.

Мэрия обещает, что свой 550-летний юбилей Чебоксары встретят в августе обновленными.