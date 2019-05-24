В Чебоксарах в 2019 году благоустроят пять общественных территорий

Новости

В Туле сотрудник полиции получил огнестрельное ранение 13:43
Под Калининградом добыли килограммовый янтарь "Балтиец" 13:31
В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским 13:22
В Кузбассе ребенок попал в западню на детской горке 13:14
Эксперимент показал, когда женщины работают гораздо эффективнее мужчин 13:08
В Подмосковье женщину зарезали на пикнике 13:04
Книги Роулинг, Бродского и Несбё выбрали пассажиры МЦД 13:02
GAC Motor обновит конкурента Toyota Highlander и привезет его в Россию 13:02
ФНС запустила приложение для проверки записей из реестра ЗАГС 13:00
Диетолог рассказал о пользе шаурмы 12:55
В свердловских природных парках протестируют инклюзивные маршруты 12:54
Дети из Сирии приехали на отдых в Крым 12:53
"Рамси Болтон" прокомментировал финал "Игры престолов" 12:48
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в пяти регионах РФ 12:43
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво без удостоверения личности 12:25
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства 12:20
Дезертира из Красноярска приговорили к полутора годам колонии 12:07
Где посмотреть матч Россия - Финляндия 12:05
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала 12:05
Новая модель Opel оказалась самой легкой в классе 12:04
Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса" 11:57
В школах Воркуты отменили занятия из-за сильной метели 11:54
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни 11:45
Умерла профессор РГГУ Наталия Басовская 11:35
Лукашенко нацелил чиновников на благоустройство всей страны 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 13:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах в 2019 году благоустроят пять общественных территорий

Текст: Петров Евгений
В этом году на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" столица Чувашии потратит 170 миллиона рублей, из них 156 миллионов составят средства федерального бюджета, остальная часть - софинансирование республики и города.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В нынешнюю программу благоустройства вошли пять объектов. Их выбрали горожане в марте в ходе рейтингового голосования. Это Центральный пляж и спуски на Московской набережной, Афанасьевский пляж, территория у Храма Рождества Христова и "Дорисс парк". Работы здесь уже начались.

Одна из территорий, Московская набережная уже побеждала во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". Ее реконструкция идет поэтапно и должна завершиться в 2019 году.

Как подчеркивает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, реконструированная Московская набережная, это результат серьезной совместной работы всех структур и синхронизации сразу нескольких федеральных программ.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах к юбилею города появятся зеркальные лебеди

Городские власти рассчитывают на аналогичные результаты.

Так, на старейшем Афанасьевском пляже оборудуют два спуска и создадут арт-кластер и тихую зону. Около исторического входа в "Подземный город" появится сцена, скамейки и шезлонги. Еще один спуск к воде протянется от парка имени 500-летия Чебоксар.

Эти проекты выполнены по концепции архитектурной школы Марш-лаб. Молодые архитекторы в течение нескольких сезонов плотно работали с чебоксарцами, выясняя и учитывая потребности различных городских сообществ.

Другие объекты, получившие федеральное финансирование, станут уютными точкам притяжения, зелеными и цветущими островками. Здесь заменят тротуарное старое покрытие, установят новые системы освещения.

"Дорисс парк" разделят на функциональные площадки - для игр, спорта, воркаута, скейтборда и даже для выгула собак.

Мэрия обещает, что свой 550-летний юбилей Чебоксары встретят в августе обновленными.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink
Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников
Специальная комиссия выяснит причину остановки поездов на МЦК в Москве