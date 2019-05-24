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24.05.2019 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.

Фото: Yulkapopkova / iStock
Проходной балл в пермскую гимназию завысили для девочек

Заявление об это сделала Людмила Гаджиева, заместитель главы города.

- Проблема статусных школ в том, что очень многие хотят там учиться, - отметила она. - Поэтому и существовали разные тесты.

Согласно закону, конкурсы и прочие фильтры можно применять только после при поступлении в пятый класс. Поэтому пермские власти приняли решение о том, что в школы, пользующиеся повышенным спросом у родителей и детей, поступить можно будет только после четвертого класса. Там уже будет проходить индивидуальный отбор - конкурсы и прочее.

Что касается действий директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, установившей разные проходные баллы для мальчиков и девочек, то они признаны незаконными. Директору объявят выговор.

Напомним, что на этой неделе в Перми разыгрался скандал. Одна из мам будущего первоклашки возмутилась, прочитав объявление в фойе гимназии. Там было сказано, что девочкам пожелавшим учиться именно здесь, надо набрать 69,1 проходных баллов, а мальчикам всего 65,7.

Эта история угодила в интернет и вызвала широкое обсуждение. К ситуации подключились уполномоченный по правам ребенка и прокуратура.

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