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24.05.2019 10:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове ученые рассказали о главной проблеме лечения Паркинсона

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове прошла научная конференция по современным методам диагностики и лечения заболеваний нервной системы. В медицинском симпозиуме участвовали специалисты из России, Израиля, Франции и Эстонии.

Одной из тем конференции стали проблемы, связанные с болезнью Паркинсона. Проректор по научной работе Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Александр Федонников подчеркнул, что медицинский симпозиум, посвящен столетию выхода диссертации ученого с мировой известностью Константина Третьякова, который почти четверть века возглавлял кафедру неврологии в Саратове. Российский медик считается одним из основоположников современных медицинских знаний о болезни Паркинсона, диагностирование этого заболевания опирается на сделанные им открытия.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Сейчас медики во многом научились противостоять опасной болезни, добиваться улучшения состояния пациентов, при этом одна из главная проблем заключается в своевременной диагностике.

Заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского медуниверситета имени И.М. Сеченова Владимир Парфенов рассказал о ситуации с болезнью Альцгеймера, которая в нашей стране выявляется реже, чем за рубежом. Современная медицина способна серьезно замедлять развитие этого заболевания, которое является одной из основных причин инвалидности людей из-за когнитивных нарушений (ухудшения памяти и умственной работоспособности). При этом снижение рисков заболеть зависит, во многом, от правильно организованного образа жизни, физических и умственных нагрузок в пожилом возрасте.

По мнению специалиста, большую роль в профилактике многих заболеваний сыграла кампания по борьбе с курением и поддержке здорового образа жизни. В тоже время, пока мы во многом еще далеки от передовых достижений в этой области.

- По статистике в США курят только пять процентов врачей, а у нас все еще 50-60 процентов, - рассказал Владимир Парфенов.

Ученый секретарь Федерального центра Цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава РФ Андрей Суворов сообщил о современных подходах к реабилитации больных инсультом и других нервных заболеваний. В настоящее время принят новый профессиональный стандарт по медицинской реабилитации, в том числе для врачей по физической и реабилитационной медицине. Разрабатываются учебная программа для ординатуры, рассчитанная на три года, и программа профессиональной переподготовки врачей на 1008 учебных часов. Занятия начнутся уже в следующем году.

- В результате в нашей стране появится новый лечащий врач, который полноценно сможет оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам, - объяснил Андрей Суворов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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