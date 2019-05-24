В Саратовской области мыши вызвали всплеск геморрагической лихорадки

В Саратовской области резко выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

По словам главного внештатного инфекциониста областного министерства здравоохранения Кристины Рамазановой, с подозрением на это заболевание в настоящее время в двух саратовских больницах госпитализировано 250 человек. При этом с начала года лабораторными исследованиями такой диагноз был подтвержден в 72 случаях.

Как сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Кожановой, половина заболевших - жители Саратова, где в сравнении с прошлым годом уровень заболеваемости "мышиной лихорадкой" вырос более чем в 6 раз.

С начала мая количество обращений жителей к медикам увеличилось. По данным врачей, около 60 процентов саратовцев было инфицировано при посещении лесопарка Кумысная поляна, остальные случаи заражения произошли во время работы на дачных участках в Саратовском и Татищевском районах.

Всплеск заболеваемости медики связывают с увеличением численности грызунов, в частности, рыжей полевки, в этом году.

Как отмечают специалисты, такой рост популяции разносчиков заболевания в природных очагах на территории региона носит циклический характер и происходит каждые пять - семь лет.

Саратовцев сотрудники Роспотребнадзора призывают соблюдать правила личной гигиены, а руководителей организаций проводить профилактические мероприятия по борьбе с грызунами, обеспечивать уборку территории предприятий, покос травы и сорной растительности, которая служит кормовой базой полевке.