В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения. О этом сообщили РИА Новости со ссылкой на собственного источника в силовых структурах Татарстана.

Неназванный собеседник уточнил, что тела обнаружил второй сын погибших супругов. После долгих попыток дозвониться он пришел в квартиру по адресу 49-й комплекс и увидел жуткую картину.

Тела матери и сына находились в одной из комнат, а отца - в ванной. Не исключается версия, что глава семейства сам зарезал супругу и сына, а позже свел счеты со своей жизнью.