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24.05.2019 14:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновске начал работу российско-японский арт-инкубатор

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
В ходе III Международного форума "Японская весна на Волге" в Ульяновске заработал российско-японский арт-инкубатор. Это образовательная площадка для культурного обмена между молодыми людьми из двух стран.
Участниками проекта стали студенты УлГУ и университета японской префектуры Ибараки. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Участниками проекта стали студенты УлГУ и университета японской префектуры Ибараки. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Участниками проекта стали студенты УлГУ и университета японской префектуры Ибараки. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Первыми участниками арт-инкубатора стали десять студентов, одна половина из которых представляла Ульяновский госуниверситет, другая - университет японской префектуры Ибараки. Два дня они работали над концепцией проекта, который поможет молодежи двух стран узнать историю, культуру и традиции России и Японии.

Фото: Пресс-служба Ленинского мемориала
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- У себя в университете мы изучаем физику, однако это не мешает нам интересоваться культурой как нашей страны, так и России. И когда мы узнали, что в Ульяновской области запускается такой проект, то решили принять в нем участие. Мы не очень много знаем об Ульяновске: здесь выпускают автомобили и развивают сотрудничество с другими префектурами Японии. Думаю, что участие в арт-инкубаторе пополнит копилку наших знаний, - говорит студент университета Ибараки Баба Хироюки.

- Глава Ульяновской области Сергей Морозов встречался с губернатором префектуры Ибараки - господином Оигава - на Заседании совета губернаторов Японии и России, которое состоялось в Москве 13-14 мая. Они обсудили ряд вопросов, включая бизнес, культурно-гуманитарное сотрудничество и молодежные обмены. Сегодня ульяновские студенты и японские ребята приступили к совместной работе, которая, я надеюсь, станет началом долгой истории молодежного партнерства Ульяновска и Японии, - заявила замминистра  развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Диана Ковела.

Участники первого арт-инкубатора договорились создать совместную онлайн-платформу, на которой молодежь из России и Японии будет обмениваться фотографиями и видеороликами, посвященными культуре обеих стран, советовать места для посещения и делиться рецептами национальных блюд.

Общество Образование Культура Культурный обмен Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
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