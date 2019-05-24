В Ульяновске начал работу российско-японский арт-инкубатор

В ходе III Международного форума "Японская весна на Волге" в Ульяновске заработал российско-японский арт-инкубатор. Это образовательная площадка для культурного обмена между молодыми людьми из двух стран.

Первыми участниками арт-инкубатора стали десять студентов, одна половина из которых представляла Ульяновский госуниверситет, другая - университет японской префектуры Ибараки. Два дня они работали над концепцией проекта, который поможет молодежи двух стран узнать историю, культуру и традиции России и Японии.

- У себя в университете мы изучаем физику, однако это не мешает нам интересоваться культурой как нашей страны, так и России. И когда мы узнали, что в Ульяновской области запускается такой проект, то решили принять в нем участие. Мы не очень много знаем об Ульяновске: здесь выпускают автомобили и развивают сотрудничество с другими префектурами Японии. Думаю, что участие в арт-инкубаторе пополнит копилку наших знаний, - говорит студент университета Ибараки Баба Хироюки.

- Глава Ульяновской области Сергей Морозов встречался с губернатором префектуры Ибараки - господином Оигава - на Заседании совета губернаторов Японии и России, которое состоялось в Москве 13-14 мая. Они обсудили ряд вопросов, включая бизнес, культурно-гуманитарное сотрудничество и молодежные обмены. Сегодня ульяновские студенты и японские ребята приступили к совместной работе, которая, я надеюсь, станет началом долгой истории молодежного партнерства Ульяновска и Японии, - заявила замминистра развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Диана Ковела.

Участники первого арт-инкубатора договорились создать совместную онлайн-платформу, на которой молодежь из России и Японии будет обмениваться фотографиями и видеороликами, посвященными культуре обеих стран, советовать места для посещения и делиться рецептами национальных блюд.