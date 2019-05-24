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24.05.2019 14:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ульяновской области подвели итоги форума "Японская весна на Волге"

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Мероприятия завершившегося в Ульяновске форума "Японская весна на Волге" посетили более 5000 человек. Об этом сообщила региональный министр развития международных и межрегиональных связей Екатерина Сморода.
Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки стал почетным гостем форума. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки стал почетным гостем прошедшего форума. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки стал почетным гостем прошедшего форума. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области

Результатом форума также стали несколько соглашений о сотрудничестве и старт строительства российско-японского индустриального парка.

По мнению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, форум послужил эффективной площадкой для конструктивного диалога между Россией и Японией.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
Японские инвестиции в ульяновскую экономику достигли 500 млн долларов

- Я искренне рад, что международный форум "Японская Весна на Волге" третий год подряд подтверждает свой статус важной площадки для обсуждения совместных российско-японских проектов в экономической и гуманитарной сферах. Нам необходимо продолжать развивать международное сотрудничество и превращать Ульяновск в поволжский центр международных отношений по отдельным направлениям и отдельным странам, - заявил Сергей Морозов.

- Ульяновская область играет ведущую роль в укреплении сотрудничества между нашими странами, - подтвердил чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. - Неспроста именно здесь прошло первое мероприятие перекрестного года Японии и России сразу после состоявшегося 13-14 мая заседания Совета губернаторов двух стран.

Деловая программа форума была посвящена обсуждению развития сотрудничества с Японией в сферах экономики, инвестиций, промышленной кооперации, сотрудничества малого и среднего бизнеса, креативных индустрий, молодежной политики, здорового образа жизни, культуры, искусства, туризма, межрегионального сотрудничества и сотрудничества в сфере информации. Проведено одиннадцать деловых мероприятий - включая круглые столы, мастер-классы, открытые лекции, G2G, G2B, B2B сессии. Эксперты поделились с профессиональным сообществом секретами системы "Кайдзен", особенностями ведения диалога с японскими партнерами и методами продвижения территории на международной арене. В мероприятиях приняли участие представители крупных, средних и малых бизнес-структур, заинтересованных в развитии сотрудничества с японскими партнерами, а также деловые объединения региона: торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия" и другие.

В ходе форума были подписаны соглашения правительства Ульяновской области с "Российской газетой" и Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений. Кроме того, Ульяновский госуниверситет заключил соглашение о партнерстве с японским университетом Накамура.

Знаковым событием форума стала закладка символического первого камня первого российско-японского индустриального парка в промышленной зоне "Заволжье".

- Японцы очень тщательно анализируют все риски и преимущества перед тем, как вложить деньги в тот или иной проект. Но если в регионе есть хоть одна японская компания, то все остальные уверены - здесь можно работать. В Ульяновской области таких примеров много.  Индустриальный парк станет еще одной площадкой, куда сможет прийти японский бизнес. Считаю, что проект будет очень успешным, - отметил генеральный секретарь представительства Японского бизнес-клуба в России Кунио Окада.

Фото: Виталий Ахмеров
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Не менее насыщенной была и культурная программа форума. Ее главным событием стал концерт ульяновского симфонического оркестра, который исполнил музыку Шуберта и Брамса совместно с японскими солистками - студентками Московской консерватории. Концерт посетили более тысячи любителей классики. Кроме того, фонд "Ульяновск - культурная столица" при финансовой поддержке посольства Японии в России организовал показ японского спектакля "Журавль" в Ульяновском театре кукол, а молодежная японская группа "Bloodlessthewar" из Токио дала в Ульяновске два концерта, которые посетили около тысячи человек.

Международный форум "Японская весна на Волге" ежегодно проводится в Ульяновской области с 2017 года. На сей раз партнерами форума стали Российский союз промышленников и предпринимателей, Японский бизнес-клуб, посольство Японии в России, культурный центр "Японский дом", "Российская газета", телеканал "Большая Азия" и другие. В мероприятиях деловой программы форума приняли участие представители Минэкономразвития России, Минпромторга России, АСИ, японских деловых объединений РОТОБО, ДЖЕТРО. Почетными гостями Форума стали чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки и абсолютная чемпионка мира по сумо Олеся Коваленко.

Культура Культурный обмен Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
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