Мединский назвал Новосибирскую область крупнейшим культурным центром

В Новосибирской области активно реализуются все региональные составляющие нацпроекта "Культура". Об этом заявил первый вице-губернатор региона Юрий Петухов на пленарном заседании координационного совета при Министерстве культуры РФ. Мероприятие прошло в правительстве Новосибирской области, что еще раз подчеркивает роль региона в развитии культуры страны.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на заседании, особо отметил, что Новосибирская область сегодня является крупнейшим культурным центром страны за Уралом. По словам министра, регион является одним из лидеров по реализации задач нацпроекта "Культура", в том числе в развитии библиотечного дела.

Всего по нацпроекту "Культура" Новосибирская область получит 1,64 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. По данным регионального минкульта, основная часть средств пойдет на создание современной инфраструктуры, в том числе совершенствование сети общедоступных библиотек, детских школ искусств. Новосибирская область входит в топ-20 самых читающих регионов России. Здесь работает более 860 библиотек, которые посещают свыше 1,2 миллиона человек.

В ближайших планах правительства региона - приобретение шести автоклубов для отдаленных районов области, строительство культурно-досугового учреждения в Искитимском районе, ремонт здания молодежного театра "Глобус". Также предполагается открыть виртуальный концертный зал на базе Новосибирской филармонии, запустить четыре модельные библиотеки.

Кстати

В преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая, министр культуры РФ Владимир Мединский вручил представителям новосибирских библиотек и школ искусств сертификаты на новые пианино и создание модельных библиотек. Министр отметил, что библиотеки должны стать центрами просвещения, досуга, местом, куда бы с удовольствием приходили взрослые и дети.