В Приангарье незаконно вырубили лес на 52 миллиона рублей

Генеральная прокуратура РФ по итогам проверок выявила незаконную схему, в которой участвовали лесхозы Иркутской области и коммерческие структуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, сотрудники лесхозов фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и заняться вырубкой ценной древесины под видом неликвидной. Впоследствии заключались договоры о продаже леса на корню по сниженной стоимости. Сами рубки выполняли не лесхозы, а работники коммерческих фирм.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено незаконное заключение органами власти дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков, предусматривающих увеличение расчетной лесосеки в несколько раз. В результате проведенных рубок на основании таких документов лесному фонду причинен ущерб на сумму более 52 миллионов рублей.

По инициативе Генеральной прокуратуры и на основании постановления областной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 260 (незаконные рубки организованной группой) и пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение служебных полномочий) УК РФ. Ход расследования уголовного дела и надзор за использованием лесов в Иркутской области взяты Генпрокуратурой под особый контроль.

Проверки продолжаются с привлечением группы лесопатологов из центрального аппарата ФБУ "Российский центр защиты леса".