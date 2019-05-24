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24.05.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье незаконно вырубили лес на 52 миллиона рублей

Текст: Екатерина Дементьева

Генеральная прокуратура РФ по итогам проверок выявила незаконную схему, в которой участвовали лесхозы Иркутской области и коммерческие структуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Российские лесники вскоре снова смогут зарабатывать на рубке деревьев

По данным Генпрокуратуры,  сотрудники лесхозов фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и заняться вырубкой ценной древесины под видом неликвидной. Впоследствии заключались договоры о продаже леса на корню по сниженной стоимости. Сами рубки  выполняли не лесхозы, а работники коммерческих фирм.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено незаконное заключение органами власти дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков, предусматривающих увеличение расчетной лесосеки в несколько раз. В результате проведенных рубок на основании таких документов лесному фонду причинен ущерб на сумму более 52 миллионов рублей.

По инициативе Генеральной прокуратуры и на основании постановления областной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 260 (незаконные рубки организованной группой) и пункту "в" части 3 статьи 286 (превышение служебных полномочий) УК РФ. Ход расследования уголовного дела и надзор за использованием лесов в Иркутской области взяты Генпрокуратурой под особый контроль.

Проверки продолжаются с привлечением группы лесопатологов из центрального аппарата ФБУ "Российский центр защиты леса".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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