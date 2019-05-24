Спасенный лес усыхает и превращается в бурелом. Таковы, если коротко, заключения рабочей группы, на днях вернувшейся из заказника "Туколонь", что на севере Иркутской области. Представители областного Министерства лесного комплекса, территориального филиала ФБУ "Российский центр защиты леса", иркутские ученые и общественники оценивали состояние древостоя там, где год назад прокуратура запретила проводить санитарные рубки.

Напомним, в 2018 году Байкальская природоохранная прокуратура по заявлению одного из сотрудников Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области провела проверки в заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе. В результате проводимые там санитарные рубки объявили необоснованными и незаконными, ущерб от них оценили почти в 900 миллионов рублей, лесопатологов заподозрили в коррупции, Минлес - в превышении полномочий. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело, несколько сотрудников министерства арестованы. Работы в заказнике остановили. Благодаря этому, подчеркивали представители прокуратуры, удалось предотвратить вырубку на шестистах гектарах.

Однако ни лесопатологи, ни министерство, ни привлеченные впоследствии эксперты из РАЕН и Института леса им. Сукачева СО РАН (Красноярск) не согласились с позицией органов юстиции. А в начале мая Арбитражный суд Иркутской области также решил, что санитарные мероприятия в заказнике были назначены обоснованно. После этого решения рабочая группа, в которую вошли представители регионального Министерства лесного комплекса, иркутского филиала ФБУ "Российский центр защиты леса", ученые и общественники побывали в Казачинско-Ленском районе, чтобы оценить, как изменилось состояние территории за год - на вырубке и на участках, где были назначены, но так и не прошли санитарные работы. Их предварительные выводы - возможно, лес спасли от топора, но никакие предписания не могут спасти его от уничтожения насекомыми и болезнями. За год ситуация ухудшилась, а зона поражения увеличилась.

- В прошлом году, мы приезжали сюда с ведущим лесопатологом России заместителем директора ФБУ "Рослесозащита" Василием Тузовым, деревья здесь более-менее стояли. А сейчас из-за повалившихся стволов пройти совершенно невозможно, - поразилась Екатерина Удеревская, эксперт Общественной палаты РФ, председатель экологической ассоциации "Байкальское содружество".

- Лес действительно больной, здесь действительно гари - это никак не скроешь. И он на самом деле нуждался в оздоровлении, - констатировал кандидат биологических наук Виктор Попов, составитель Красной книги Иркутской области, осмотрев участок. - Мы уже видим, что часть деревьев упала. Это база для вредителей.

Санитарные рубки в "Туколони" были назначены в трех кварталах (участках - Ред.) после пожаров 2015-2016 годов. Лесопатологи в таких случаях оценивают степень повреждения - бывает, что низовые пожары, сжигая траву и кусты, не вредят старым деревьям, и лес быстро восстанавливается. Но тут огонь затронул практически все насаждения, а завершили дело вредители и болезни.

- Если их не убрать, стволовые вредители со временем перейдут на здоровые деревья по соседству, сначала ослабят их, потом начнут уничтожать, затем переселятся на новые. Следом придут некрозно-раковые поражения - в заказнике они уже присутствуют - и так до бесконечности, - пояснил начальник отдела дистанционного наблюдения филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" Игорь Сумин по итогам поездки. - Причем, с квадрокоптера или с вертолета такой лес может выглядеть вполне зелененьким, но пораженное дерево усыхает в течение года.

Вот и в 2017 году специалисты заложили на участке около 100 проб, и все они показали гибель массива. Акты Центра защиты леса прошли проверку во всех инстанциях вплоть до Сибирского Федерального округа и везде получили положительные заключения. Отметим, что санитарные мероприятия выбирают с учетом назначения леса - защитный, эксплуатационный и резервный.

- А поскольку данный участок согласно кадастровым документам в то время относился к эксплуатационным лесам, то рубки были назначены не выборочные, а сплошные, как предписывает законодательство, - уточнил Сергей Евсюков, начальник территориального управления Казачинско-Ленского лесничества. - В защитные Рослесхоз его перевел только в апреле нынешнего года.

Кстати, и Василий Тузов прошлым летом, осмотрев пораженные участки, еще раз подтвердил, что сплошные санитарные рубки с учетом назначения лесов в заказнике были назначены обоснованно.

- В "Туколони" необходимо будет провести новое тщательное лесопатологическое обследование, причем уже на больше территории уже большей, чем это было сделано в 2017 году, - заявил Артем Поземин начальник отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской области. - Соответствующие рекомендации мы направим территориальному Центру защиты леса.

Будут учтены и изменившееся назначение лесов, и распространение болезней, и падение леса. А кроме того, предстоит определить сумму ущерба, который наносит рост численности вредителей в неубранных массивах и образование ветровалов.

Но прежде всего, необходимо решить, что делать с брошенной рубкой. Дело в том, что прокуратура не разрешает провести даже уборку на этой территории - до тех пор, пока не завершится расследование уголовного дела, она считается вещественным доказательством. Но неубранные отходы крайне пожароопасны. Министерство лесного комплекса региона направило официальные запросы в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и Следственное управление СК РФ по Иркутской области, однако ответа пока не получило. Между тем прогнозы синоптиков на лето неутешительны.