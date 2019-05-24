Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.

Судя по кадрам, в операции участвовал спецназ Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ с использованием бронеавтомобилей "Фалькатус" и "Викинг". Полуразрушенный дом, из которого бандиты открыли огонь, и стоявшая рядом легковушка были обстреляны ответным огнем из автоматического оружия и гранатометов. Затем к зданию подошел спецназ, и после брошенной гранаты сотрудники спецслужбы зашли внутрь. В развалинах были обнаружены тела боевиков, их оружие и рюкзаки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, сегодня при осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооруженных лиц. Ответным огнем трое террористов были уничтожены. На месте боя были найдены автоматы Калашникова и пистолеты Макарова. Сотрудники правоохранительных органов и гражданское население не пострадали.

Как пояснили в НАК, еще до столкновения с боевиками в Кизилюртовском районе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО), и сотрудники спецслужб проводили проверку полученной информации о замеченных в районе неизвестных вооруженных лицах.