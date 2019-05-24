В Дагестане депутат арестован по делу об участии в преступном сообществе

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества, сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы СУ СК по республике Дагестан, в 2000 году подозреваемые проводили в регионе махинации с земельными участками, находившимися в муниципальной и федеральной собственности.

В результате государству оказался причинен ущерб в особо крупном размере - более чем на 370 миллионов рублей.

У депутата парламента республики Раджабова, а также ряда бывших чиновников администрации Махачкалы провели обыски, были возбуждены уголовные дела.