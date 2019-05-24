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24.05.2019 11:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Чемпионат мира по хоккею-2023 примет Санкт-Петербург

Текст: Илья Зубко (Братислава)
Сегодня конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил российский Санкт-Петербург в качестве города-организатора чемпионата мира-2023. Турнир пройдет на двух аренах, одна из которых будет построена специально к этому событию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: REUTERS/David W Cerny
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Презентация российской заявки состоялась накануне. На ней президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк напомнил присутствующим, что Россия семь раз принимала мировое хоккейное первенство и всегда обеспечивала высочайший уровень организации и безопасности для участников и болельщиков. Сильной стороной заявки Петербурга стал проект по строительству нового дворца недалеко от станции метро "Парк Победы". Стадион будет вмещать порядка 21,5-23 тысяч человек. Второй ареной чемпионата станет нынешний домашний стадион СКА вместимостью 12300 зрителей. Отметим, что выборы проходили на безальтернативной основе. Напомним, что в предыдущий раз Россия принимала ЧМ по хоккею в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге.

Также ИИХФ утвердил хозяев двух следующих чемпионатов мира. Турнир 2024 года пройдет в Чехии - в Праге и Остраве. Там же состоялся чемпионат 2015 года, установивший новый рекорд посещаемости. Мировое первенство 2025 года совместно организуют Швеция и Дания. Города-хозяева будут определены позднее. Известно лишь, что главные матчи турнира примут шведы.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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