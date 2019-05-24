Фрегат "Адмирал Горшков" обнаружил подлодки "врага" у Гавайев

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел учения в центральной части Тихого океана юго-восточней Гавайских островов. Он выслеживал подводные лодки.

Искали субмарины "неприятеля" с помощью бортового гидроакустического вооружения и палубной авиации - противолодочного вертолета Ка-27, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Кроме того, в отдельных этапах учения тренировались боевые расчеты минно-торпедной боевой части корабля. Они "принуждали" обнаруженную подводную лодку к всплытию.

Учения продолжатся в течение нескольких дней. Морякам-североморцам предстоит еще отработать задачи по противовоздушной обороне, выполнить учебные стрельбы и оказать помощь терпящему бедствие судну.

Отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход 26 февраля. Фрегат "Александр Горшков", для него это первый поход, многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер" преодолели уже более 20,2 тысячи морских миль.