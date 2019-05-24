Под Калининградом добыли килограммовый янтарь "Балтиец"

В Калининградской области нашли крупный янтарный самородок, вес которого составил 1089 граммов. Это пятый уникальный камень весом более килограмма, добытый в 2019 году.

Монолитный кусок янтаря прямоугольной формы получил название "Балтиец". Образец добыли на Приморском месторождении Калининградского янтарного комбината, сообщает пресс-служба предприятия.

Все уникальные янтарные самородки отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу. Камни без сколов и трещин признают драгоценными - они остаются на хранении в Гохране. Остальные минералы продаются на специальных аукционах.

Так, ценные экземпляры янтаря, найденные в прошлом году, реализуют в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли "Amberforum-2019". В 2018-м комбинат добыл 18 крупных самородков весом свыше килограмма.

Каждому камню старатели дают имена, чтобы потом было проще их идентифицировать. Так, в коллекции комбината есть самородок "Третьяк" - незадолго до его находки предприятие посетил знаменитый советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Другой камень, "Мундиаль", добыли в период проведения ЧМ-2018. А "Балтиец" получил свое название в честь Дня Балтийского флота, который регион отпраздновал в мае.