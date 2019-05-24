Новости

В Туле сотрудник полиции получил огнестрельное ранение 13:43
Под Калининградом добыли килограммовый янтарь "Балтиец" 13:31
В России покажут сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским 13:22
В Кузбассе ребенок попал в западню на детской горке 13:14
Эксперимент показал, когда женщины работают гораздо эффективнее мужчин 13:08
В Подмосковье женщину зарезали на пикнике 13:04
Книги Роулинг, Бродского и Несбё выбрали пассажиры МЦД 13:02
GAC Motor обновит конкурента Toyota Highlander и привезет его в Россию 13:02
ФНС запустила приложение для проверки записей из реестра ЗАГС 13:00
Диетолог рассказал о пользе шаурмы 12:55
В свердловских природных парках протестируют инклюзивные маршруты 12:54
Дети из Сирии приехали на отдых в Крым 12:53
"Рамси Болтон" прокомментировал финал "Игры престолов" 12:48
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в пяти регионах РФ 12:43
62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво без удостоверения личности 12:25
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства 12:20
Дезертира из Красноярска приговорили к полутора годам колонии 12:07
Где посмотреть матч Россия - Финляндия 12:05
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала 12:05
Новая модель Opel оказалась самой легкой в классе 12:04
Наставница дочери Алсу Лобода проигнорировала спецвыпуск "Голоса" 11:57
В школах Воркуты отменили занятия из-за сильной метели 11:54
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни 11:45
Умерла профессор РГГУ Наталия Басовская 11:35
Лукашенко нацелил чиновников на благоустройство всей страны 11:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 13:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под Калининградом добыли килограммовый янтарь "Балтиец"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области нашли крупный янтарный самородок, вес которого составил 1089 граммов. Это пятый уникальный камень весом более килограмма, добытый в 2019 году.

Монолитный кусок янтаря прямоугольной формы получил название "Балтиец". Образец добыли на Приморском месторождении Калининградского янтарного комбината, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Валерий Сомкин/РГ
В калининградском янтаре нашли новые виды древних жуков

Все уникальные янтарные самородки отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу. Камни без сколов и трещин признают драгоценными - они остаются на хранении в Гохране. Остальные минералы продаются на специальных аукционах.

Так, ценные экземпляры янтаря, найденные в прошлом году, реализуют в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли "Amberforum-2019". В 2018-м комбинат добыл 18 крупных самородков весом свыше килограмма.

Каждому камню старатели дают имена, чтобы потом было проще их идентифицировать. Так, в коллекции комбината есть самородок "Третьяк" - незадолго до его находки предприятие посетил знаменитый советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Другой камень, "Мундиаль", добыли в период проведения ЧМ-2018. А "Балтиец" получил свое название в честь Дня Балтийского флота, который регион отпраздновал в мае.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink
Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников
Специальная комиссия выяснит причину остановки поездов на МЦК в Москве