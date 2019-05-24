Самолет ВМС Германии приблизился к границе Калининградской области

Береговой патрульный самолет военно-морских сил Германии выполнил патрулирование у границ Калининградской области над Балтийским морем.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar. По его данным, самолет Lockheed P-3C CUP Orion с бортовым номером 60+07 24 мая вошел в район полетной информации Калининградской области, подлетев к береговой линии России на расстояние в 32 километра.

Активность иностранных воздушных сил у самых западных границ России не снижается. Накануне, как сообщает Интерфакс, многочасовые разведывательные полеты вдоль границ Калининградской области совершили стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США.

В марте российский истребитель был вынужден подняться в воздух для сопровождения полета самолета-разведчика "Гольфстрим" шведских ВВС, который приближался к границам РФ.

Несколько дней спустя стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, который может иметь на борту ядерное и высокоточное вооружение, выполнял маневры у российских границ над Балтикой, имитируя бомбардировку базы Балтийского флота.