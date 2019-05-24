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24.05.2019 16:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые Петербурга создали сверхточный "детектор" раковых клеток

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Сверхточный "детектор" раковых клеток смогли изобрести математики и биологи из Санкт-Петербурга и Сент-Луиса.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, объясняется, что ученые создали новую методику сортировки клеток в биоматериалах. Это может сделать диагностику онкозаболеваний более точной.

Фото: iStock
Ученые создают суперточный тест на рак кожи

По мнению ученых, метод подходит для любых видов тканей и смешанных образцов. По словам Константина Зайцева из университета ИТМО Санкт-Петербурга, все типы клеток человека (а их порядка двух сотен) обладают одной и той же ДНК, но рисунок активности генов для каждого "сорта" значительно отличается от того, как ведут себя те же участки генома в других тканях и частях организма.

Когда в организме возникают злокачественные образования, различий становится еще больше. Но и здоровые клетки, и клетки новообразований действуют в нашем организме не в одиночку, а в симбиозе с другими типами микроорганизмов, что значительно усложняет их распознавание.

- Например, в образцах крови можно обнаружить различия в составе иммунных телец после вакцинации, а сейчас мы пытаемся идентифицировать клеточные типы, связанные с выживаемостью пациентов в разных типах рака, - цитирует Константина Зайцева РИА Новости.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак
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