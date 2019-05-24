В Финляндии поставили памятник пропавшему батальону Красной Армии

Сегодня в местечке Палоахо рядом с финским городом Кухмо установлен мемориал 9-му отдельному лыжному батальону, пропавшему здесь 79 лет назад во время Советско-финской войны. Память о нем увековечена впервые в истории: в церемонии приняли участие представители посольства РФ в Финляндии, Российского военно-исторического общества, поисковики и родственники бойцов, а также власти провинции Кайнуу, Карелии и Архангельской области.

Дело в том, что батальон был сформирован в Архангельской области в конце 1939 года. Призыв шел на всей территории региона: отбирали "физически крепких, хорошо владеющих лыжами, преимущественно коммунистов и комсомольцев". Подготовка бойцов заняла две недели: не удивительно, что в первые же дни после перехода границы неуклюжий батальон "в белых валенках" попал в засаду и словно растворился в финских снегах. В середине февраля 1940 года из шестисот вчерашних рабочих и колхозников к своим вышли единицы. Согласно военной сводке, "всего убито 270, пропало без вести 233".

Десятки были обморожены и ранены - в сорокаградусные морозы, стоявшие тогда в Финляндии, бойцам батальона не хватало рукавиц, вместо шапок-ушанок выдавали "ватные колпаки", а затворы винтовок СТВ-38 замерзали на таком холоде.

Память об архангельских бойцах должна сохраняться и в России, и на территории Финляндии. Инициаторами создания мемориала 9 батальону стали поисковики Архангельской области и Карелии, сумевшие во время нескольких экспедиций поднять на территории Финляндии останки 169 бойцов. Тем временем власть поддержала: проект "По следам 9-го отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину" финансируют фонд грантов президента РФ на развитие гражданского общества, Российское военно-историческое общество, правительство Архангельской области, крупные компании региона.

Памятник выполнен в виде трехметровой стелы, разделенной сквозным разломом: по форме он напоминает линию фронта между СССР и Финляндией. Автор - российский скульптор-монументалист Денис Стретович.

Как сказал на открытии мемориала первый секретарь посольства России в Финляндии Евгений Теплов, российскому и финскому народу хватило мудрости найти путь к применению и наладить добрососедские отношения. Отношения России и Финляндии - это пример выстраивания миропорядка таким образом, чтобы в истории народов земли больше никогда не было конфликтов и войн.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, зимняя война привела к тому, что и со стороны Финляндии и со стороны России были многочисленные жертвы - это зарубка в памяти наших народов:

- Но отдать долг памяти - это гражданский долг каждого человека. И только начало - работа поисковиков на территории Финляндии будет продолжаться. Я поддерживаю идею поисковиков по установке памятника бойцам 9 батальона в Архангельске, а также продолжение экспедиций по поиску останков наших бойцов в Финляндии, - сказал губернатор.

Вернуть на Родину пропавший батальон помогают и власти Финляндии. Как сказал председатель Объединения по увековечению памяти погибших на войне Пертти Суоминен: "Мы не можем изменить ход истории, но научились относится к друг другу с уважением. В нашей работе имеет важное значение сотрудничество с российскими поисковиками, которые передают нашей стране останки финских солдат. И мы за это им очень благодарны".

В этот же день в братской могиле рядом с памятником были перезахоронены останки 23 красноармейцов, поднятые поисковиками Поморья и отряда "Спектр" Московской области. По русской традиции поисковики и родственники привезли на захоронение "горсти родной земли", собранные в Архангельске, Шенкурском, Вельском и Плесецком районах. Поминальную службу провел отец Юрки Пенттонен из православного прихода Кайнуу.

Тем временем потомки солдат после церемонии задали вопрос научному директору Российского военно-исторического общества Михаилу Мягкову: неужели гибель 9 лыжного батальона была бессмысленной?

- Наши солдаты выполняли свою задачу и свой долг. Они шли выручать своих товарищей. Долг тяжкий и трудный, но выше которого нет ничего на свете. Они добровольцы. Но у каждого в душе была огромная любовь к своей Родине. Они и из того поколения наших парней, из тех, кто защитил свою Родину во время Великой Отечественной войны и освободил Европу от фашизма. Они сражались в 1940 году за то, чтобы подготовить защиту Ленинграда - и это было необходимо тогда. Современное поколение должно ими гордиться - это наши герои.

В обращении председателя попечительского совета РВИО Сергея Иванова говорится: "Память о тех страшных днях до сих пор болью отдается в наших сердцах. Эта стела - символ прощения и примирения между нашими народами". Сергей Иванов выразил благодарность поисковикам и всем, кто принимал участие в реализации этого проекта.

Между тем в Архангельск уже вернулись 146 солдат - их останки захоронены в братской могиле на воинском мемориале Ильинского кладбища. Второй памятник 9 батальону планируется установить здесь же.