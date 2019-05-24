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24.05.2019 14:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В калининградском музее покажут раритеты, изъятые таможенниками

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградском областном историко-художественном музее готовится к экспозиции большая коллекция ценностей, изъятых таможенниками на границе и обращенных в доход государства решениями судов.

Об этом сообщает телеканал ОТР. В фонды музея переданы 320 раритетов, конфискованных сотрудниками таможни во время попыток незадекларированного провоза через границу. Среди них - старинные иконы, монеты XVIII-XX веков, антикварные тульские самовары и оружие, в том числе периода Первой мировой войны.

Фото: Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея
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Часть этих ценностей возвращена государству усилиями Калининградской областной таможни. Как рассказали в пресс-службе ведомства, например, немецкий штык-нож в ножнах образца 1884-1898 годов таможенники обнаружили у пассажира в поезде при попытке вывезти его с территории России.

Штык-нож был отправлен на экспертизу, которая показала, что он относится к категории военного клинкового холодного оружия и к категории культурных ценностей. Подобным образом были изъяты и другие ценные образцы исторического оружия на российско-польском и российско-литовском участках границы.

Украшением музейной коллекции, как сообщили в пресс-службе музея, станет статуэтка "Девушка-цветочница" (20-40-е годы XX века) известной неаполитанской фабрики фарфора "Каподимонте". Этот фарфор наряду с муранским стеклом является одним из самых знаменитых представителей итальянского прикладного искусства.

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