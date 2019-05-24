В Петербурге нашли саркофаг автора "крестьянской реформы" 1861 года

В Петербурге при реставрации храма благоверного князя Феодора Новгородского нашли саркофаг графа Якова Ростовцева - одного из основных разработчиков "крестьянской реформы" 1861 года, отменившей крепостное право в России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника наместника Александро-Невской Алексея Одинцова, который курирует в Лавре вопросы реставрации и архитектурно-художественного убранства.

Алексей Одинцов сообщил, что во время работ в верхнем храме был обнаружен не только саркофаг графа Якова Ростовцева, но и 31 могила, в том числе 26 захоронений членов грузинской царской семьи.

Церковь, в которой идут реставрационные работы, была построена в 1748 году и получила свое название в честь старшего брата Александра Невского - Феодора Новгородского.

Граф Яков Ростовцев, генерал от инфантерии, воплощения своего проекта в жизнь не увидел - он умер в 1860 году. Известно также, что с ноября 1825 года он состоял в Северном обществе декабристов, а 12 декабря известил Николая I о возможном заговоре.

В комитете по крестьянской реформе Яков Ростовцев работал с 50-х годов, став одним из основных ее создателей. После издания манифеста на гробницу Ростовцева по высочайшему повелению возложили золотую медаль за труды по освобождению крестьян.