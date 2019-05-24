В школах Воркуты отменили занятия из-за сильной метели

В городе Воркуте 24 мая объявили активированным днем. Из-за сильной метели отменили занятия во всех школах с 1 по 11 класс.

Информацию об этом "РГ" подтвердили в администрации города. Школьники в пятницу не учатся, кроме учащихся девятых классов, которые сдают основной государственный экзамен.

На своей странице в соцсети руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев сообщил, что перекрыта и кольцевая автомобильная дорога. Определены пункты обогрева для тех, кто попал в снежный плен. Они расположены в домах культуры и спортивных комплексах. Адреса опубликовали на сайте администрации Воркуты.

По данным Госгидромета, температура воздуха в Воркуте составляет минус 5 градусов, снег, метель. Видимость на дорогах - до 100 метров, ветер северный - 16 метров в секунду с порывами до 22-х.