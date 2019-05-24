Дети из Сирии приехали на отдых в Крым

Сегодня группа из девяти детей из Сирии прибыла в аэропорт Симферополя.
- Мы принимаем девять детей в сопровождении восьми взрослых. Это первая группа, которая прибыла в рамках договоренностей, достигнутых на Ялтинском международном экономическом форуме, - цитируют вице-премьера Крыма Аллу Пашкунову РИА Новости.
Гости из Сирии будут отдыхать 20 дней в евпаторийском санатории "Морской" за счет внебюджетных средств.
По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, сопровождающую группу, еще двое детей, вывезенных из Сирии, остались в Москве на лечении.
Всего в этом году бесплатную реабилитацию в оздоровительных учреждениях Крыма пройдут 50 детей и 40 раненых военнослужащих из САР. Договоренности об этом были достигнуты на ЯМЭФ 20 апреля главой Крыма Сергеем Аксеновым с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммадом Самером аль-Халилем.
Напомним, 8 мая группа детей из Сирии совместно с детьми российских военнослужащих прилетела в Крым для отдыха в международном детском центре "Артек".