Дети из Сирии приехали на отдых в Крым

Сегодня группа из девяти детей из Сирии прибыла в аэропорт Симферополя.

- Мы принимаем девять детей в сопровождении восьми взрослых. Это первая группа, которая прибыла в рамках договоренностей, достигнутых на Ялтинском международном экономическом форуме, - цитируют вице-премьера Крыма Аллу Пашкунову РИА Новости.

Гости из Сирии будут отдыхать 20 дней в евпаторийском санатории "Морской" за счет внебюджетных средств.

По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, сопровождающую группу, еще двое детей, вывезенных из Сирии, остались в Москве на лечении.

Всего в этом году бесплатную реабилитацию в оздоровительных учреждениях Крыма пройдут 50 детей и 40 раненых военнослужащих из САР. Договоренности об этом были достигнуты на ЯМЭФ 20 апреля главой Крыма Сергеем Аксеновым с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммадом Самером аль-Халилем.

Напомним, 8 мая группа детей из Сирии совместно с детьми российских военнослужащих прилетела в Крым для отдыха в международном детском центре "Артек".