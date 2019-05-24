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24.05.2019 09:59
Проект: В регионах

Губернатор Ростовской области заложил первый камень ветропарка

Текст: Руслан Мельников
Символический камень в основание ветроэлектростанции заложили губернатор Ростовской области Василий Голубев, посол Италии Паскуале Терраччано и гендиректор компании "Энел Россия" Карло Палашано.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Именно с этого камня начинается реализация очередного проекта "губернаторской сотни" с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. В результате на территории 133 гектара появится "Азовская ВЭС" мощностью 90 МВт. Первый донской ветропарк планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 году. Его 26 турбин смогут вырабатывать около 300 ГВтч в год. При этом удастся избежать выброса в атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа.

Фото: Из архива "РГ"
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"Сегодня Ростовская область делает еще один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России. До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список "зеленой" генерацией. Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции компании "Энел Россия". Для своего итальянского партнера постараемся создать максимально благоприятный режим, чтобы период выполнения проекта был позитивным и результативным", - отметил Василий Голубев.

В свою очередь итальянский посол Паскуале Терраччано заявил, что подобный пример эффективного сотрудничества с Ростовской областью послужит стимулом для итальянских компаний, которые захотят инвестировать в регион. А гендиректор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья подчеркнул, что Азовская ВЭС будет способствовать развитию экологически чистой возобновляемой энергетики в России.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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