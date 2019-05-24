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24.05.2019 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" представили в Херсонесе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Херсонесе Таврическом презентовали туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который проходит по четырем регионам юга России.

Фото: Пресс-служба Краснодарской краевой федерации парусного спорта.
Регата "Золотое кольцо Боспорского царства" соединит города юга

Представитель проекта в Севастополе Александр Кашин отметил, что в городе-герое сосредоточено больше всего объектов из всех пунктов Золотого кольца Боспорского царства. С античной историей связан не только древний Херсонес, но и знаменитые православные святыни - Свято-Климентовский мужской монастырь в Инкермане и Свято-Георгиевский мужской монастырь на мысе Фиолент, а также Балаклава.

- Херсонес как жемчужина этого маршрута, самый крупный и интересный объект привлечет еще больше туристов из разных уголков нашей страны и из-за границы, - сказал замгубернатора Севастополя Иван Кусов.

Директор музея-заповедника Херсонес Таврический Елена Морозова выразила надежду на то, что совместный проект поможет повысить качество туристических услуг на юге России.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
"Золотое кольцо Боспорского царства" охватило 30 памятников древней истории

- Золотое кольцо Боспорского царства - это партнерский проект, мы будем действовать совместно с другими участниками, - отметила Морозова. - Желаю, чтобы мы подняли туристическую составляющую южного региона на качественно высокий уровень, чтобы к нам хотел попасть каждый житель России и гости из-за рубежа.

По словам Александра Кашина, стоимость туров на семь дней и пять ночей с проживанием и питанием начинается от 20 тысяч рублей. По маршруту планируют возить на автобусах взрослые и школьные группы из Республики Крым, Ростова, Краснодара, Севастополя.

Крупный федеральный туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" стартовал в апреле этого года. Это первый тематический маршрут в России, посвященный античной истории. Он включает 30 древних памятников в 10 городах четырех российских регионов (Кубань, Дон, Крым и Севастополь).

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