На Кубани полицейского объявили в розыск за избиение арестанта

Сотрудники следственного отдела по городу Армавиру СКР по Кубани возбудили уголовное дело в отношении двух бывших правоохранителей: полицейского и младшего инспектора батальона ППС ОМВД России по городу Армавиру. Им вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по краю, 3 марта 2019 года оба находились на очередном суточном дежурстве в городском отделе. По версии следствия, около восьми часов утра мужчины услышали, как 48-летний местный житель (он находился в числе административных задержанных в одной из камер) потребовал снять с него наручники и вывести в туалет. Когда правоохранители вошли в камеру, то "21-летний сотрудник полиции стал силой удерживать задержанного, а 41-летний полицейский нанес потерпевшему не менее пяти ударов ногами в область живота и туловища. Затем фигуранты повалили потерпевшего на пол, и тот же сотрудник полиции продолжил наносить ему удары ногами по туловищу".

В последующем арестанта пришлось отправить в больницу. Врачи клиники диагностировали у мужчины "повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом мочевого пузыря, причинившие тяжкий вред здоровью".

Экс-сотрудник отдельного батальона задержан, и по решению суда он заключен под стражу.

Сообщается, что 41-летний бывший полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по городу Армавиру "от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск".

По информации пресс-службы краевого главка полиции, в ОМВД России по городу Армавиру окончено проведение служебной проверки. После выполнения служебной проверки сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел в апреле 2019 года.

Тем временем



Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону 8-86137-3-05-57.