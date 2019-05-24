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24.05.2019 15:44
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ПБК "Локомотив-Кубань" попрощался с болельщиками до следующего сезона

Текст: Илья Трисвятский
"Локомотив-Кубань" завершил выступления в нынешнем сезоне, добравшись до четвертьфиналов в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. Перед тем, как игроки разъедутся по отпускам, баскетбольный клуб организовал для болельщиков целую программу мероприятий, на которых краснодарская команда попрощалась со своими поклонниками до нового соревновательного года.
Встреча болельщиков с баскетболистами "Локомотива-Кубани" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Встреча болельщиков с баскетболистами "Локомотива-Кубани". Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Встреча болельщиков с баскетболистами "Локомотива-Кубани". Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

Встреча с болельщиками в краснодарском "Баскет-холле" длилась более пяти часов. Все началось с того, что в рамках социального проекта One Team состоялся матч детских команд, в котором приняли участие новоиспеченные победители чемпионата Детско-юношеской баскетбольной лиги из команды "Локо-ДЮБЛ".

Фото: VTB League
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Следом состоялся Кубок Дружбы. Это мини-турнир, в котором за команды вместе играют баскетболисты "Локомотива-Кубани" и их болельщики. Неудивительно, что поклонников, желающих поучаствовать в турнире, оказалось во много раз больше, чем позволяет его формат. В финале команда в белых майках, за которую вместе с фанатами играли баскетболисты Виталий Фридзон, Джером Рэндл и генеральный менеджер клуба Алексей Саврасенко, со счетом 29:25 нанесла поражение соперникам в черной форме (Драган Апич, Джаджуан Джонсон, Дмитрий Кулагин).

В конкурсе "Биг баскет" за одну минуту игрокам каждой команды нужно было забросить в огромную корзину как можно больше гигантских надувных мячей. Победители конкурса получили топливные сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.

По окончании сезона нельзя обойтись без предметного диалога болельщиков с игроками команды. Баскетболисты "Локомотива", расположившись на арене, ответили на самые острые вопросы поклонников, находившихся на трибунах. Еще целый ряд вопросов фанаты смогли задать заранее, используя социальные сети.

Фото: РИА Новости
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Перед беседой с болельщиками генменеджер Саврасенко вручил американскому форварду Дореллу Райту награду от Единой лиги ВТБ как лучшему "шестому" игроку в сезоне-2018/19, вручаемую баскетболисту, который приносит максимальную пользу команде, выходя на площадку со скамейки запасных. Также были объявлены итоги голосования болельщиков "Локомотива" на лучшего игрока краснодарской команды в минувшем сезоне - второй год подряд им стал защитник Дмитрий Кулагин.

Французский центровой Мустафа Фалль был удостоен специальной награды, которую можно назвать призом зрительских симпатий. А разыгрывающий защитник сборной России Дмитрий Хвостов, в настоящее время проходящий реабилитацию после травмы колена, получил от болельщиков большое вышитое сердце клубных цветов, красного и зеленого.
   
В завершении мероприятия состоялась автограф-сессия игроков "Локомотива-Кубани". Все желающие могли сделать совместное фото с баскетболистами.

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