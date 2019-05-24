ПБК "Локомотив-Кубань" попрощался с болельщиками до следующего сезона

"Локомотив-Кубань" завершил выступления в нынешнем сезоне, добравшись до четвертьфиналов в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. Перед тем, как игроки разъедутся по отпускам, баскетбольный клуб организовал для болельщиков целую программу мероприятий, на которых краснодарская команда попрощалась со своими поклонниками до нового соревновательного года.

Встреча с болельщиками в краснодарском "Баскет-холле" длилась более пяти часов. Все началось с того, что в рамках социального проекта One Team состоялся матч детских команд, в котором приняли участие новоиспеченные победители чемпионата Детско-юношеской баскетбольной лиги из команды "Локо-ДЮБЛ".

Следом состоялся Кубок Дружбы. Это мини-турнир, в котором за команды вместе играют баскетболисты "Локомотива-Кубани" и их болельщики. Неудивительно, что поклонников, желающих поучаствовать в турнире, оказалось во много раз больше, чем позволяет его формат. В финале команда в белых майках, за которую вместе с фанатами играли баскетболисты Виталий Фридзон, Джером Рэндл и генеральный менеджер клуба Алексей Саврасенко, со счетом 29:25 нанесла поражение соперникам в черной форме (Драган Апич, Джаджуан Джонсон, Дмитрий Кулагин).

В конкурсе "Биг баскет" за одну минуту игрокам каждой команды нужно было забросить в огромную корзину как можно больше гигантских надувных мячей. Победители конкурса получили топливные сертификаты на сумму 15 тысяч рублей.

По окончании сезона нельзя обойтись без предметного диалога болельщиков с игроками команды. Баскетболисты "Локомотива", расположившись на арене, ответили на самые острые вопросы поклонников, находившихся на трибунах. Еще целый ряд вопросов фанаты смогли задать заранее, используя социальные сети.

Перед беседой с болельщиками генменеджер Саврасенко вручил американскому форварду Дореллу Райту награду от Единой лиги ВТБ как лучшему "шестому" игроку в сезоне-2018/19, вручаемую баскетболисту, который приносит максимальную пользу команде, выходя на площадку со скамейки запасных. Также были объявлены итоги голосования болельщиков "Локомотива" на лучшего игрока краснодарской команды в минувшем сезоне - второй год подряд им стал защитник Дмитрий Кулагин.

Французский центровой Мустафа Фалль был удостоен специальной награды, которую можно назвать призом зрительских симпатий. А разыгрывающий защитник сборной России Дмитрий Хвостов, в настоящее время проходящий реабилитацию после травмы колена, получил от болельщиков большое вышитое сердце клубных цветов, красного и зеленого.



В завершении мероприятия состоялась автограф-сессия игроков "Локомотива-Кубани". Все желающие могли сделать совместное фото с баскетболистами.