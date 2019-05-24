Первый в России туристический лайнер "Петр Великий" спустили на воду

На судоверфи завода "Лотос" в Астрахани прошла церемония спуска на воду первого в истории отечественного кораблестроения пятизвездочного круизного лайнера "Петр Великий".

"Крестной матерью" судна стала директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева. По морской традиции, она разбила о борт лайнера бутылку шампанского, что обещает гигантскому теплоходу долгую и благополучную жизнь.

- Хотя судно спущено на воду, но предстоит еще много работ. Планируем, что завершение строительства состоится летом 2020 года, - сообщила "РГ" пресс-секретарь судостроительного завода Юлия Конопатова.

Напомним, что закладка киля туристического теплохода, длина которого составляет более 140 метров, ширина - 16 метров, высота бортов - 5,5 метра, состоялась в июне 2016 года. Присутствовавший на церемонии вице-президент по гражданскому судостроению ОСК Евгений Загородний отметил, что в России суда такого класса не строились 50 лет.

"Петр Великий" по своему уровню будет соответствовать пятизвездочному отелю. Он имеет четыре палубы, на которых разместятся 300 туристов и 76 человек обслуживающего персонала. На судне предусмотрено 144 стандартные двухместные каюты площадью около 13 квадратных метров, включая четыре каюты с дополнительными местами и шесть кают класса "Люкс" с балконами. В нем также разместятся панорамный театрально-музыкальный салон с баром, трансформируемые конференц-залы, СПА-салон с сауной, фитнес-центр, интернет-офис, а также бары и рестораны.