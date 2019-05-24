Сочи отметил переход ТВ на цифру феерическим зрелищем

В небо над Олимпийским парков Сочи подняли двадцать аэростатов с логотипами федеральных телеканалов и "бабочкой", символом цифрового эфирного вещания.

Так в городе отметили приближающийся старт третьей волны перехода на "цифру" 20 федеральных каналов. Их аналоговое вещание прекратится 3 июня в 36 регионах.

Действо получилось по-настоящему масштабным. Яркие воздушные шары высотой 25 метров не оставили равнодушным ни жителей курорта, ни приехавших в город отдыхающих. А продолжили праздник красочное световое шоу и зажигательный концерт популярной певицы Елки и группы Burito. Начали, конечно, с песни "На большом воздушном шаре".

"Большинство наших граждан уже давно в цифре. Но наша задача - сделать так, чтобы никого не забыли. Любой человек, нуждающийся в помощи, эту помощь получит, - объясняет заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. - У нас в стране несколько десятков тысяч волонтеров, призванных облегчить процесс. Также люди должны помнить несколько вещей. Мы специально создали такие условия, чтобы были в продаже приставки по минимальной цене - не более тысячи рублей. Если вас убеждают, что стоимость другая - в несколько раз выше - то это мошенники. Опять же волонтеры приходят только после оставления соответствующих заявок. У них есть удостоверения или специальные волонтерские книжки. Если все эти условия не соблюдены, открывать дверь таким людям не стоит".

Как уже писала "РГ", в 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. А 3 июня на цифру перейдут еще 36 регионов (в том числе Краснодарский край). Финальная четвертая волна отключения "аналога" в остальном 21 регионе пройдет 14 октября.

К слову, хоть Кубань и находится в числе тех регионов, в которых аналоговое вещание отключат в третью волну, телевидение нового поколения стало доступно для жителей региона гораздо раньше. Первопроходцем стал Сочи. Так, по словам начальника цеха РТПС города Владимира Лукьянова, в олимпийской столице цифровое телевидение работает с 2012 года. Передатчик первого мультиплекса был запущен в 2012 году, а передатчик второго мультиплекса (это еще десять каналов) заработал в 2013 году. То есть более шести лет сочинцы уже могут смотреть 20 бесплатных каналов.

Как рассказали специалисты, по спецканалам высокочастотный сигнал подается на сочинскую телебашню, чья антенна располагается на высоте 180 метров. Позже он распределяется по 29 станциям цифрового вещания. Причем такого количества оборудования нет ни в одном муниципалитете края. Объясняется все просто - причина тому сложный рельеф местности.

Чтобы упростить для жителей региона переход на "цифру", на Кубани работает специальная бесплатная "горячая линия" - 8 (800) 250-72-07.

Обо всех нюансах цифровизации рассказывают волонтеры, обучение прошли более трех тысяч человек. Кстати, как утверждают власти, это самая большая группировка добровольцев, ни один регион РФ не может похвастаться таким количеством.

Плюс, по данным администрации Краснодарского края, чтобы никто не остался без вещания, малоимущие могут получить единовременную выплату на приобретение приставки или спутниковой тарелки. Средства выделяются по краевому закону.

В субботу, 24 мая, воздушные шоу, посвященные цифровому эфирному вещанию, пройдут в других регионах третьей волны. От Калининграда до Камчатки в небе полетят цифровые воздушные змеи. Сайт "РГ" расскажет об этом.