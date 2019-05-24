В армии России появилась новая должность

В войсках Южного военного округа возродили институт главных сержантов.

Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, в донской столице прошел учебно-методический сбор главных сержантов. На этом мероприятии собрались 370 военнослужащих. Накануне в войсках Южного военного округа был проведен тщательный отбор лучших военнослужащих из сержантского состава.

Основными критериями этого отбора стали умение младших командиров руководить подразделениями и высокий уровень профподготовки. Предъявлялось к ним и особое требование. Они должны иметь лидерские качества и авторитет как среди подчиненных, так и среди офицеров.

По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, главный сержант - это первый помощник командира подразделения. Он способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке.

Введение новой должности должно поднять авторитет сержантского состава и укрепить дисциплину в воинских подразделениях.