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24.05.2019 17:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Южном военном округе проходит кадровый эксперимент

Текст: Юрий Гаврилов
Вернуться к интересной, но подзабытой идее иметь в крупных воинских частях и соединениях Российской армии Главных сержантов (именно так – с большой буквы) решили в Южном военном округе.

По решению командующего ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сейчас в подчиненных ему формированиях проводят кадровый эксперимент с младшим комсоставом. Если его результаты признают в Минобороны эффективными, аналогичную практику могут распространить на все Вооруженные силы.

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В пресс-службе округа сразу уточнили: Главный сержант - не новое воинское звание. Это - выборная должность. На нее назначают младших командиров, за которых в воинских частях на общих собраниях сержантов проголосовали сослуживцы. Поскольку задача эксперимента заключается в повышении авторитета младшего комсостава и, как следствие, в укреплении правопорядка и дисциплины среди солдат, офицеры жестко следят, чтобы среди "Главных" не оказались так называемые неформальные лидеры. Приверженцам дедовщины и извращенного восприятия землячества на такую должность явно не попасть. Зато на нее вполне могут претендовать наиболее подготовленные сержанты, чьи лидерские качества и авторитет ни у кого не вызывают сомнения.

Вот как определил их неофициальный статус командующий округа.

"Главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", - сказал генерал Дворников на учебно-методический сборе Главных сержантов в Ростове-на- Дону.

Туда приехали 370 в прямом и переносном смысле избранных военнослужащих. Об их особом положении свидетельствует даже такой факт. Чтобы подчеркнуть высокий статус Главных сержантов, решено в клубах воинских частей выделить для них отдельные помещения. Если обратиться к истории, то впервые о возможном появлении в Российской армии Главного сержанта заговорили почти десять лет назад. Статс-секретарь Минобороны Николай Панков еще в 2011-м сообщил, что в ведомстве определены пять уровней контрактной службы.

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Первая, самая нижняя, ступень, по словам Панкова, предназначалась специалистам по эксплуатации и применению вооружения и техники. К ним статс-секретарь, в частности, отнес механиков-водителей, наводчиков-операторов и техников рот. Второй уровень - это сержанты на должностях командира отделения, начальника расчета и командира танка. Третий - тоже сержанты, но уже командиры и заместители командиров взводов, а также старшины рот. Наконец, высшие уровни предназначались совершенно новой для наших Вооруженных сил категории служивых - сержантам-управленцам и администраторам.

Николай Панков тогда говорил, что в бригадах и полках могут появиться мастер-сержанты. А в армиях и выше - главные сержанты. Ну, а на самой вершине контрактного войска будет стоять Главный сержант Вооруженных сил.

Поскольку с правами и обязанностями будущей сержантской элиты генералы хотели разобраться основательно, статс-секретарь Минобороны уже тогда предполагал, что эта кадровая революция случится не через год и не через два. Похоже, что она, пусть и в несколько иной форме, но все-таки может произойти в 2019-м или в ближайшие годы. Все покажет эксперимент в Южном военном округе.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Реформа армии
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