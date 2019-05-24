В Крыму установили штрафы за неготовность пляжей к сезону

В Крыму установили размеры административных штрафов за использование пляжей без документов, отсутствие на месте спасателей и буйков. Соответствующие изменения в закон РК об админнарушениях депутаты внесли на сегодняшней сессии Госсовета.

По словам главы республиканского парламента Владимира Константинов, в ранее действующей редакции закона ответственность за нарушение требований к пляжам была прописана нечетко, поэтому ее детализировали. Теперь за использование пляжа без паспорта должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, а юридических - до 100 тысяч. Если на месте не окажется необходимого количества матросов-спасателей, карманы должностных лиц могут опустеть на сумму до 20 тысяч рублей, а юрлиц - до 30. Наказывать рублем планируют и за отсутствие на спасателях специальной формы, буйков в море и информационных стендов на суше. По ранее озвученным данным минкурортов республики, из 460 пляжей в этом году вовремя скорее всего не смогут завершить все подготовительные процедуры и открыться около 10-12 процентов. С теми арендаторами, которые к 1 июня не приведут в порядок всю территорию, власти разорвут договоры аренды.

Увеличенными штрафами грозят и маломерным судам за приближение к месту купания людей. В прошлые годы бывали случаи наезда катеров на отдыхающих, которые приводили не только к тяжелым травмам, но и к смерти.

Кроме того, сегодня крымские парламентарии приняли закон, регулирующий перевозку туристов по опасным тропам в горно-лесистой местности.

- Отсутствие правовой регламентации в этой сфере приводит к тому, что перевозка туристов на транспортных средствах вне обустроенных дорог осуществляется без соблюдения требований безопасности, техосмотра транспортных средств и медосмотра водителей перед выездом, с многочисленными нарушениями законодательства, - пояснил глава Госсовета.

Константинов уточнил, что принятие закона повысит безопасность туристов.