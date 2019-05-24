Наталья Комарова рассказала главам УрФО о профилактике экстремизма

Глава Югры Наталья Комарова приняла участие в масштабном семинаре-совещании под председательством заместителя руководителя администрации президента России по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалама Магомедова.

Мероприятие прошло в Екатеринбурге, в резиденции полномочного представителя президента на Урале. В работе приняли участие уральский полпред Николай Цуканов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, главы уральских регионов и ряда муниципалитетов.

Магомедсалам Магомедов отметил, что совещания в таком формате проходят во всех федеральных округах страны по поручению главы государства для повышения эффективности реализации национальной политики.

- Необходимо расширение применения позитивных практик в сфере межнациональных отношений в работе муниципалитетов, органов власти регионов, округов и федерального центра, - отметил он.

Полномочный представитель президента Николай Цуканов подчеркнул, что глава государства особое внимание уделяет выстраиванию межнациональных отношений. Приоритеты этой работы сформулированы в Стратегии государственной национальной политики, рассчитанной до 2025 года.

- С учетом новых вызовов и задач глава государства инициировал ряд изменений стратегии. В обновленном варианте отражены современное состояние национальных отношений, риски и угрозы в межнациональной сфере. Президент также уточнил инструменты и механизмы реализации государственной национальной политики, - сказал Николай Цуканов, добавив, что все региональные и муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с новыми положениями документа.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов дал высокую оценку Югре по реализации стратегии и, в частности, напомнил, что в прошлом году подобное мероприятие прошло в Югре. За это время проведена большая работа. Он сделал акецент на том, что особое внимание было уделено изучению родных языков. Это актуально в Год языков коренных народов, объявленный Генеральной ассамблеей ООН. Открытие года в России состоялось в марте в Ханты-Мансийске.

- Прошу не оставлять без внимания вопросы соблюдения прав граждан на сохранение и изучение родных языков. Отмечу, что проводить эту работу требуется без ущерба для государственного языка, русского. Русский язык и русская культура -это основа нашего государства. При этом мы должны дать возможность представителям других народностей изучать родной язык, - подчеркнул Магомедсалам Магомедов.

О проделанной работе в сфере национальной политики и профилактике экстремизма в Югре рассказала Наталья Комарова.

Она сообщила, что в октябре 2018 года в Югре утверждена государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма", разработанная с учетом рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей и мнений общественности Югры. В ее реализации сейчас задействованы одиннадцать окружных органов власти и 22 муниципальных образования.

Мероприятие госпрограммы "Форум национального единства" включено в портфель проектов национального проекта "Культура". Кроме этого, мероприятия в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи реализуются в составе нацпроекта "Образование".

В Югре ежегодно проводятся обучающие семинары для глав муниципальных образований, их заместителей и специалистов муниципальных администраций, ответственных за работу в сфере межнациональных отношений.

- С этого года введен единый порядок поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций округа - "Грант губернатора", - рассказала Наталья Комарова. -Конкурс проводится два раза в год по десяти социально значимым направлениям, в том числе "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка коренных малочисленных народов".

В Югре региональная нормативно-правовая база синхронизирована с федеральной Стратегией национальной политики России до 2025 года.

Для поддержки деятельности национально-культурных автономий и межнациональных общественных объединений в пяти муниципальных образованиях создано шесть центров этнокультурной направленности.

Например, центр национальных культур Нижневартовска осуществляет взаимодействие со всеми национальными общественными организациями и культурными автономиями муниципального образования. Проекты, реализуемые его сотрудниками ("Дни национальных культур", "У чувала дружбы", литературная гостиная, фестиваль "Народные самоцветы", детская познавательная программа "Магия национальной сказки"), востребованы югорчанами.

Наталья Комарова сообщила участникам совещания, что Ассамблеей народов России принято решение о проведении в Ханты-Мансийске всероссийского форума национального единства в октябре 2019 года, и пригласила коллег принять участие в его мероприятиях.