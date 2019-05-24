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24.05.2019 08:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полезный перекус: Уральских зверей накормили "печеньками" от бешенства

Текст: Татьяна Казанцева
Лисьему семейству, обитающему около деревни Ольховка в Сысертском районе, повезло: обычный рацион рыжих хищников пополнился небольшими брикетами из мясокостной муки. Полезные "печеньки", положенные сотрудниками местной ветстанции возле норы, содержат вакцину от бешенства.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Такое угощение диким плотоядным животным на Среднем Урале "выдают" два раза в год. В результате случаи бешенства в области резко снизились - с 2015 года в десять раз.

- Мы и раньше получали отечественную вакцину, но на полный курс ее не хватало. Сейчас Свердловская область включена в федеральную программу, и последние два года получаем сколько нужно - по 300 тысяч доз два раза в год, весной и осенью. Профилактика от бешенства действенная. Если раньше регистрировали более ста случаев заболевания в год, то сейчас не более десяти, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы департамента ветеринарии Свердловской области - старший государственный ветеринарный инспектор области Алексей Зуев.

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Бешенство, как известно, смертельно опасное и крайне заразное инфекционное заболевание. "Само" оно не проходит; вирус в живом "носителе" может дремать до 270 дней. Но если домашних животных можно привить при помощи специальных инъекций, то с дикими намного сложнее - не бегать же ветеринарам по лесам со шприцем.

Ситуацию на Среднем Урале одно время называли критической - случаи бешенства регистрировали не только среди лис, волков, енотовидных собак и барсуков. Вирус выявляли даже у бобров, что вообще нетипично. Положение изменилось после того, как ветврачи провели тотальные обходы коллективных садов и загородных коттеджей, заключили контракты на отлов безнадзорных животных, а также сделали оральную иммунизацию диких плотоядных животных плановой.

- Конечно, ветеринаров на всех зверей не хватит, но мы раздаем брикеты с вакциной охотникам, а они раскладывают их возле нор, на лесных тропах, у кормушек. Что будет, если их съест другое животное? Приманка рассчитана на плотоядных, поэтому лось, например, к ней точно не подойдет, - уверен заведующий Сысертской ветстанции Денис Иванов.

По словам экспертов, свойства вакцины в приманке сохраняются при плюсовой температуре до 30 дней. Так что лекарство гарантированно дойдет до адресата. А "передозировки" бояться не стоит - количество вещества рассчитано "по науке". Говорят, при иммунизации весной и осенью лечебного эффекта хватает на весь год.

Между тем

Последний случай бешенства в Сысертском районе был зарегистрирован в 2016 году - тогда заболела домашняя собака.

Кстати

Что едят дикие лисы? Мышей и других мелких грызунов, а еще птиц и насекомых - например, майских жуков. Охочи они и до свежей рыбки. И, как люди, любят полакомиться спелыми ягодами и фруктами: например, малиной, сливами, арбузом. Баснописец Крылов не выдумал - лисы едят и виноград, но только сладкий. Кислый, тот, что "зелен", рыжим хищникам не по вкусу.

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