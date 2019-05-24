Полезный перекус: Уральских зверей накормили "печеньками" от бешенства

Лисьему семейству, обитающему около деревни Ольховка в Сысертском районе, повезло: обычный рацион рыжих хищников пополнился небольшими брикетами из мясокостной муки. Полезные "печеньки", положенные сотрудниками местной ветстанции возле норы, содержат вакцину от бешенства.

Такое угощение диким плотоядным животным на Среднем Урале "выдают" два раза в год. В результате случаи бешенства в области резко снизились - с 2015 года в десять раз.

- Мы и раньше получали отечественную вакцину, но на полный курс ее не хватало. Сейчас Свердловская область включена в федеральную программу, и последние два года получаем сколько нужно - по 300 тысяч доз два раза в год, весной и осенью. Профилактика от бешенства действенная. Если раньше регистрировали более ста случаев заболевания в год, то сейчас не более десяти, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы департамента ветеринарии Свердловской области - старший государственный ветеринарный инспектор области Алексей Зуев.

Бешенство, как известно, смертельно опасное и крайне заразное инфекционное заболевание. "Само" оно не проходит; вирус в живом "носителе" может дремать до 270 дней. Но если домашних животных можно привить при помощи специальных инъекций, то с дикими намного сложнее - не бегать же ветеринарам по лесам со шприцем.

Ситуацию на Среднем Урале одно время называли критической - случаи бешенства регистрировали не только среди лис, волков, енотовидных собак и барсуков. Вирус выявляли даже у бобров, что вообще нетипично. Положение изменилось после того, как ветврачи провели тотальные обходы коллективных садов и загородных коттеджей, заключили контракты на отлов безнадзорных животных, а также сделали оральную иммунизацию диких плотоядных животных плановой.

- Конечно, ветеринаров на всех зверей не хватит, но мы раздаем брикеты с вакциной охотникам, а они раскладывают их возле нор, на лесных тропах, у кормушек. Что будет, если их съест другое животное? Приманка рассчитана на плотоядных, поэтому лось, например, к ней точно не подойдет, - уверен заведующий Сысертской ветстанции Денис Иванов.

По словам экспертов, свойства вакцины в приманке сохраняются при плюсовой температуре до 30 дней. Так что лекарство гарантированно дойдет до адресата. А "передозировки" бояться не стоит - количество вещества рассчитано "по науке". Говорят, при иммунизации весной и осенью лечебного эффекта хватает на весь год.

Между тем

Последний случай бешенства в Сысертском районе был зарегистрирован в 2016 году - тогда заболела домашняя собака.

Кстати

Что едят дикие лисы? Мышей и других мелких грызунов, а еще птиц и насекомых - например, майских жуков. Охочи они и до свежей рыбки. И, как люди, любят полакомиться спелыми ягодами и фруктами: например, малиной, сливами, арбузом. Баснописец Крылов не выдумал - лисы едят и виноград, но только сладкий. Кислый, тот, что "зелен", рыжим хищникам не по вкусу.