Снегопад накрыл столицу Ямала

На Ямал обрушился майский снегопад, объявлено штормовое предупреждение. Столицу автономного округа - Салехард - буквально замело: снегоуборочная техника патрулирует город в круглосуточном режиме.

"В первую очередь дорожники расчищают маршруты общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ", - передает пресс-служба администрации города.

Накануне, из-за усиления ветра до 20 метров в секунду и снижения видимости была приостановлена работа паромной переправы через Обь, временно прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт Салехарда.

"24 и 25 мая по данным синоптиков ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, сильные осадки, метель, гололед", - предупредили в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

Возможны обрывы линий электропередач, падение рекламных щитов, крыши и деревьев. Водителям рекомендовали воздержаться пока от дальних поездок, если есть возможность.