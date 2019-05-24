Сотни вопросов поступили на прямую линию главы Ямала в Instagram

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в очередной раз провел прямой открытый диалог с жителями региона через свой аккаунт в Instagram. Отметим, губернатор арктического региона - активный пользователь соцсетей, что помогает ему держать руку на пульсе, оперативно реагировать на самые острые проблемы ямальцев. Так, например, была решена застарелая проблема отдыха многодетных семей: введены льготные билеты и теперь семьи могут позволить себе отдыхать все вместе. Дмитрий Артюхов неоднократно называл прямое общение с жителями в соцсетях самым оптимальным и оперативным для анализа проблем, волнующих жителей региона.

Вопросы для прямой линии можно было задать заранее. И в общей сложности ямальцы адресовали их главе региона сотни. Проблемы, которые поднимают жители, самые разные: нехватка жилья и качество дорог, выделение земли многодетным и строительство моста через Обь, каким должно быть наполнение коробки для новорожденных и когда на Ямал начнут приезжать настоящие звезды культуры и искусства.

- Знаю, что у вас много вопросов и предложений, оставляйте их в комментариях, они станут отправной точкой для нашего диалога. Во время прямого эфира коллеги по правительству и руководители муниципалитетов тоже будут онлайн, - сообщил Дмитрий Артюхов в своем аккаунте накануне прямой линии.

"По трассе проеду лично"

Прямой эфир начался с одного из самых злободневных вопросов - о дорогах.

- Наша задача - сделать дороги качественными. Уже в этом году увидим позитивные сдвиги. Летом начнем работы по реконструкции дороги Новый Уренгой - Коротчаево. Начнем делать подъезд к Ноябрьску, по трассе от границы до Нового Уренгоя готовим документацию на капитальный ремонт. А начнем его в следующем году. Сам лично проеду всю трассу, чтобы проверить, как идут работы. К этому подключатся общественные организации и Народный фронт, - резюмировал глава Ямала. Отметим, до 2024 года в рамках нацпроекта на Ямале запланирован ремонт региональных дорог протяженностью 82,2 км, капитальный ремонт 45,1 км дорог, реконструкция 7 км трасс, строительство участков автодороги Надым - Салехард -110,3 км, ремонт участков автодорог Салехардской городской агломерации - 26,5 км, а также капитальный ремонт автодорог - 1,8 км.

Важно, что капремонт, ремонт и строительство объектов на Ямале проведут с помощью инновационных технологий и современных материалов, позволяющих продлить срок службы покрытий и улучшить качество дорог. Например, будет применяться система автоматизированного управления линиями светодиодного освещения улично-дорожной сети, геосинтетические материалы в слоях оснований и покрытий проезжей части.

Когда поедем через Обь?

Мост через реку Обь должен быть построен в рамках строительства Северного широтного хода-железнодорожной магистрали, значимой не только страны, но и мира, поскольку она в перспективе даст выход к северному морскому пути. Но жителей Ямала волнует не только стратегический аспект этого участка пути. Им важно знать, когда наконец будет сообщение между Салехардом и Лабытнанги.

Дмитрий Артюхов отметил, что он делает все возможное, чтобы между городами появился мост. При этом глава Ямала отметил, что ранее существовавший проект оказался достаточно дорогим.

- Стоимость пересчитали в текущих ценах, поняли, что она сравнима со стоимостью Северного широтного хода не только вместе с мостом, но и с железной дорогой от Надыма до Салехарда и выходила за пределы бюджета. Стало очевидно, что необходимо проект пересмотреть, применить другие технологии, облегченные конструкции. Сейчас проектировщики заново приступили к работе. Сам хочу, поверьте, сделать все быстрее, трачу много времени в переговорах и встречах, чтобы максимально все ускорить,- отметил глава региона.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это принципиальное решение принято и проект поддерживают президент и председатель правительства.

- Это важный проект не только для региона, но и в целом для страны. Если мы к нему приступим, сделаем все, чтобы сделать как можно быстрее, - подчеркнул губернатор Ямала.

Такого нет нигде в стране

В ходе прямого эфира в очередной раз прозвучала тема льготных билетов для многодетных семей. Дмитрий Артюхов отметил, что такого проекта, как на Ямале, больше, наверное, нет нигде в стране.

- Мы зафиксировали стоимость в 2,5 тысячи рублей для многодетных для перелета в места отпуска. Хорошо, что в целом люди отнеслись с терпением, когда в первые дни работы появились технические сложности. Мы старались сделать так, чтобы это было максимально комфортно для ямальцев, чтобы можно было оформить билеты, не предъявляя справок, чтобы вся информация о льготниках была в единой электронной базе, - подчеркнул губернатор.

Система уже работает, почти для трех тысяч детей из многодетных семей приобрели льготные билеты.

- Мне кажется, это классное начало нашего проекта, - отметил Дмитрий Артюхов.

А что в коробке?

Через неделю, с 1 июня, на Ямале начнут вручать коробки для новорожденных. В нее входит все, что нужно в первые месяцы жизни малыша, от пеленок до средств ухода. В ходе прямого общения с жителями Дмитрий Артюхов сообщил, что при формировании коробки пытались учесть все пожелания. Насколько это получилось, он хотел бы узнать от мам.

На вопросы о том, могут ли женщины, рожающие в других регионах, получить коробку, ответил положительно. Достаточно, чтобы один из родителей был прописан или зарегистрирован на Ямале.

Подарочный комплект положен и тем, кто усыновит или возьмет под опеку малыша в возрасте до двух месяцев.

Объемы строительства увеличим в полтора раза

На Ямале планируется в 1,5 раза увеличить объемы расселения жилья. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов во время прямого эфира.

- Задел уже сделан. Сейчас темп начинаем набирать и за 2-3 годы выйдем на принципиально иной уровень в строительстве. А пока необходимо немного терпения, - сказал Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос о жилищном строительстве.

Он добавил, что повышение темпов строительства коснется всех городов и поселков.В этом году максимально будут созданы условия для того, чтобы очередь на реализацию молодежных жилищных программ была сокращена.

- По молодым семьям будут финансировать программы таким образом, чтобы все получили необходимую помощь, - подчеркнул глава региона.

Земля или деньги?

Предоставление земельного участка для многодетных на Ямале могут заменить на денежные выплаты. Об этом Дмитрий Артюхов заявил, отвечая на вопросы о выделении земельных участков для строительства жилья многодетным семьям.

- В условиях Крайнего Севера подготовить качественный земельный участок очень дорого. Бывают случаи, когда доходит до пяти-шести миллионов рублей только на то, чтобы построить дорогу, подвести инженерные коммуникации. За эти деньги по-хорошему можно купить качественную, большую квартиру. Будем думать, как заменить предоставление участка на денежную выплату и увеличить их количество, чтобы очередь двигалась быстрее, - отметил Дмитрий Артюхов.

Отметим, по региональному закону многодетная ямальская семья может выбрать участок на Ямале или юге Тюменской области, либо получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья. Своим правом воспользовались уже 1732 семьи. Из них 1418 семей получили земельные участки в автономном округе, 259 - выплаты, 55 семей - на юге Тюменской области в рамках межрегиональной программы "Сотрудничество". Кроме того, область выделила для распределения еще 90 участков для многодетных.

Новый рояль для Мацуева

Ямал закупит новый рояль, достойный рук Мацуева и других не менее именитых музыкантов, пообещал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отвечая в Instagram на вопрос о том, когда в регион будут приезжать лучшие представители Мельпомены.

Глава региона отметил, что на самом деле вопрос очень важный и вспомнил о прошедшем 30 апреля в Салехарде концерте известного российского пианиста Дениса Мацуева. Его имя занимает первые строчки в мировом искусстве, на его концерты в лучших залах мира не попасть. Ямал стал одним из немногих российских регионов, где он еще не выступал. Музыканта впечатлил зал культурно-делового центра, а вот от фортепиано он остался не в восторге.

- К, сожалению, сам не смог быть на концерте. Денис Мацуев высоко оценил публику и сказал, что такой теплый прием не часто встретишь. Но Денис сказал, что играть на предоставленном ему рояле нельзя. Мы хотим, чтобы Денис приезжал почаще, и рояль мы купим в ближайшее время, - ответил Артюхов.

Прямая линия с главой Ямала продолжалась почти два часа. И она явно не последняя. Дмитрий Артюхов продолжит держать руку на пульсе.