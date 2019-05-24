В свердловских природных парках протестируют инклюзивные маршруты

Одно из красивейших мест Урала - Тальков камень - посетила экскурсия маломобильных екатеринбуржцев. При поддержке облминприроды в природном парке "Бажовские места" обустроена двухкилометровая экологическая тропа, которая включена в маршруты областного проекта "Инклюзивный туризм".

- Это первый и уникальный для Свердловской области опыт, - подчеркивает руководитель проекта Ольга Небесная. - Сам факт, что человек на коляске имеет возможность побывать в таких прекрасных местах, бесценен.

Тропу протестировали жители "Уктусского" дома инвалидов под зонтами, в дождевиках и на колясках. Им рассказали, как отличить шишку, очищенную дятлом, от добычи белки, о строительных навыках бобров, золоте и "зеркалах" Хозяйки Медной горы. Сама Хозяйка встретила туристов на подъезде к природному парку - с только что испеченным караваем, которым в Сысерти угощают почетных гостей.

Тропу в "Бажовских местах" прокладывали в 2012-м, изначально рассчитывая на мамочек с детскими колясками. Для повышения проходимости сейчас ее дополнительно оборудовали стоянками с беседками и лавочками, деревянными мостками. После тестирования ее доработают - где-то установят ограждение, где-то помосты. Самым сложным оказалось устроить в лесу туалет, который могли бы использовать инвалиды-колясочники, - но и эта проблема со временем будет решена.

- Проложить тропу в лесу не просто, - поделился с "РГ" методист парка Сергей Санатин. - На особо охраняемой природной территории надо сохранять ландшафт, потому тяжелая техника под запретом, используется только ручной труд. В результате гораздо больше трудозатрат, по сравнению, скажем, с устройством тропинки в городском парке.

Кстати

2019-й в Свердловской области объявлен Годом инклюзивного туризма. К декабрю протестируют еще ряд маршрутов для особенных людей, составят каталог маршрутов для людей с ОВЗ, обслуживанию инклюзивных групп обучат 150 специалистов туристической сферы. В июне группа маломобильных туристов отправится тестировать экологическую тропу в другом природном парке "Оленьи ручьи".