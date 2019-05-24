Военные химики "спрятали" войска при форсировании реки на Урале

Военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты скрыли войска от огня противника, обороняющегося на противоположном берегу реки Мостовка в Свердловской области.

"Мотострелковому подразделению нужно было форсировать реку шириной около 100 метров и глубиной до пяти. Для обеспечения прикрытия личного состава и военной техники, военные химики навели дымовую завесу", - рассказали о легенде учений в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие преодолевали водную преграду в три этапа. Сначала на пароме переправили танк Т-72. Затем реку форсировало дозорное отделение на БТР-82А и БМП. Завершающим шел плавающий транспортер средний ПТС-2. За огневую поддержку отвечала артиллерия, с воздуха подразделения прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и самолеты Су-34.

"После форсирования реки военнослужащие провели аэрозольную радиоэлектронную маскировку", - сообщили в ЦВО.

В общей сложности в учении приняли участие около 150 человек и 30 единиц техники.