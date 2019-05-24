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24.05.2019 13:35
Рубрика: В мире

Россия направит военных специалистов в Конго и Судан

Текст: Юрий Гаврилов
Стали известны подробности того, как будет выполняться контракт о направлении в Республику Конго российских военных специалистов. Документ был подписан в Москве в четверг в присутствии президентов России и Конго.

От России подпись под ним поставил замминистра обороны страны Александр Фомин. Позже он пояснил журналистам, что новый контракт прежде всего касается обслуживания и эксплуатации российской военной техники, уже стоящей на вооружении конголезской армии. В частности, речь идет об арсенале советского производства. По словам Фомина, большая его часть может "послужить много и много времени на пользу укрепления обороноспособности Конго".

Это бронированная и легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и прочее. Хотя у данных видов вооружения по многим параметрам лучшие в мире тактико-технические характеристики, а сама техника очень надежная и эффективная, экспортный арсенал нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации. Решению таких вопросов в основном и посвящен подписанный в Москве контракт.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Фомин сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о новых поставках  российского арсенала в Конго. "Этой республике есть, что защищать. Она богатая, а самое главное богатство любого государства - это независимость, суверенитет",  - пояснил замминистра.

Он напомнил, что отечественные техника и вооружение неоднократно доказывали свою эффективность, надежность, ремонтопригодность и высокую точность. В качестве примера  Фомин сослался на боевые операции против международных террористов в Сирии.

Новый контракт с Конго также предусматривает направление в эту страну российских военных специалистов. Как сообщил Фомин, они обучат местных коллег и помогут им освоить правила эксплуатации, обслуживания и ремонта российской техники. "В целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военное и военно-техническое сотрудничество", - отметил замминистра обороны РФ.

Еще одна военно-международная новость тоже связана с Африкой. В этом месяце вступило в силу соглашение о создании при минобороны Судана представительства российского оборонного ведомства. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, соглашение предусматривает возможность посещения руководителем представительства РФ местных воинских частей, оснащенных арсеналом российского производства. Это может быть связано как с оказанием суданским коллегам помощи в эксплуатации и ремонте поставленных стране из РФ техники и вооружения, так и с вопросами пребывания в Судане российских военспецов.

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Сферы для взаимодействия обозначены самые широкие - от совместных проектов в вопросах подготовки войск и кадров, военного образования, медицины, истории, топографии до спорта и культуры. Определено, что Россия и Судан будут обмениваться опытом миротворческой деятельности и взаимодействовать в поисково-спасательных операциях на море. По приглашению сторон предусмотрены взаимные заходы в порты РФ и Судана военных кораблей и визиты экипажей армейской авиации.

В соглашении закреплено, что российское военное представительство, его помещения, имущество и архивы пользуются иммунитетами и привилегиями аналогичными дипломатическим. Порядок допуска его сотрудников на местные военные объекты или оборонные предприятия определяют суданские власти. Известно, что в состав представительства Минобороны РФ войдут его руководитель, заместитель и помощник по контрактной работе, старший референт-переводчик.

Соглашение заключено на семь лет и может автоматически продлеваться на такие же периоды, пока одна из сторон письменно не уведомит другую о намерении прекратить действие документа.

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