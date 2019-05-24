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24.05.2019 14:05
Рубрика: Экономика

Самозанятых включат в программу поддержки малого и среднего бизнеса

Текст: Юлия Кривошапко
Граждане, работающие на себя, и официально зарегистрировавшиеся в этом статусе, смогут пользоваться теми же льготами, что и представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Новокузнецке.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"В ходе нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства мы рассматривали этот вопрос и договорились о том, что меры поддержки должны быть распространены на все виды бизнеса, в том числе на самозанятых", - приводят цитату Силуанова агентство ТАСС.

Фото: iStock
Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

По данным Федеральной налоговой службы, официальный статус самозанятых в четырех регионах (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан), участвующих в пилотном эксперименте по налогу на профессиональный доход, уже получили 74 тысяч граждан. Работая через специальное мобильное приложение "Мой налог", они пробили пять миллионов чеков. С этих операций будет удержано 144 миллиона рублей налогов.

Каждый пятый самозанятый занимается пассажирскими перевозками, 7 процентов - сдают квартиры, 5 процентов - оказывают услуги консультантов, 3 процента - зарабатывают репетиторством.

 

 

 

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