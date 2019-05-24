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Текст:  Юлия Кривошапко
12:30 24.05.2019

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 25 мая

Крупнейший участник ипотечного рынка - Сбербанк - принял решение снизить ставки по жилищным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Новые ставки начнут действовать с 25 мая.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Базовая ставка на "Приобретение готового жилья" снижена с 11,4 процента до 10,8 процента годовых. Минимальная ставка с учетом дисконтов (для участников акции "Молодая семья", зарплатных проектов, при использовании сервиса электронной регистрации и по акции "Витрина") составит 9,6% годовых.

Базовая ставка на приобретение строящегося жилья опустится с 10,9 до 10,6 процента. Для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации она будет на уровне 10,2 процента годовых.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

В рамках программы субсидирования с застройщиками минимальная ставка по ипотеке составит 8,2 процента годовых.

По прогнозам Дом.рф (Единый институт развития в жилищной сфере), ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 10 процентов и ниже уже к концу 2019 года. Главное условие - отсутствие новых стрессов в экономике.

С использование ипотечных кредитов сегодня совершается около 70 процентов сделок на рынке недвижимости.

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