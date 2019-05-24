Диетолог рассказал о пользе шаурмы

В условиях мегаполиса шаурма может оказаться продуктом, соответствующим принципам правильного питания, поскольку в ней имеются необходимые организму ингредиенты. К ним относятся куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.

Такое мнение высказал агентству РИА Новости врач-диетолог Сергей Обложко. Шаурма не нанесет вреда при выполнении некоторых условий. Специалист, в частности, советует попросить не добавлять в шаурму большого количества масла и не есть перекрученное тесто на ее концах.

"Если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое - белок, углеводы и клетчатку. Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу", - считает диетолог.

При этом к наиболее вредной еде специалист отнес классический бутерброд с колбасой и посоветовал заменить его другим "правильным" бутербродом. Его делают из отрубного хлеба, мягкого творога, заменяющего масло, буженины или курицы и болгарского перца. В результате организм также получает белок, углеводы и клетчатку.

Не рекомендуется злоупотреблять калорийными мюсли и молоком, особенно женщинам. А пить кофе с молоком или сливками лучше не чаще одного раза в день.

"Капучино, напитки со сливками - это калорийное зло", - напоминает Сергей Обложко.