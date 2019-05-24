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24.05.2019 17:42
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Штаты не смогут изолировать китайский рынок

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в последнее время с завидной регулярностью в СМИ разных стран и, в частности, США, появляются сообщения, что ряд иностранных компаний, якобы приняли решение полностью или же частично ограничить поставки различных компонентов корпорации Huawei.

Штатам пора бы уже перейти от конфронтации с Китаем к сотрудничеству. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Штатам пора бы уже перейти от конфронтации с Китаем к сотрудничеству. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Штатам пора бы уже перейти от конфронтации с Китаем к сотрудничеству. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Однако, вопреки слухам, немецкая компания Infineo и оператор сотовой мобильной связи Великобритании - EE (T-mobile & Orange) , японские корпорации Panasonic и Toshiba и еще ряд компаний из Европы и других стран мира поспешили опровергнуть подобные сообщения, подтвердив намерения продолжить поставки и сотрудничество с китайской высокотехнологичной корпорацией. Это свидетельствует о том, что эти страны и их хозяйствующие субъекты не готовы слепо подчиняться корыстным политическим распоряжениям, несправедливо нарушающим их законные интересы. Действия США, направленные на ограничение деятельности Huawei, нанесли ущерб многим иностранным компаниям, и, в первую очередь, американским.

Фото: iStock
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Санкции непременно приведут к тому, что США потеряют доверие, их авторитет на международной арене серьезно пострадает. Следует напомнить, что в Китае общая численность населения составляет почти 1,4 миллиарда человек - это перспективный рынок для всего мира. Попытка Соединенных Штатов изолировать Китай абсолютно нереализуема и бессмысленна.

В процессе введения экономических санкций против Китая, Соединенные Штаты не только увеличивают тарифы и усиливают торговую войну, но одновременно с этим фабрикуют деструктивные слухи, провоцируют медиа-войну и панику на глобальном рынке, стремясь нарушить деловые связи и разорвать производственные цепочки. Однако в последнее время ситуация с использованием иностранных инвестиций и с внешней торговлей в Китае остается весьма стабильной. Так, январе-апреле объемы реально задействованных иностранных инвестиций в КНР вырос на 6,4 процента, а общий объем импорта и экспорта внешней торговли - на 4,3.

Темпы роста товарооборота между Китаем и странами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути", достигли 9,1 процента, что на 4,8 процентных пункта выше общих темпов роста внешней торговли. Кроме того, по итогам 2-го Форума на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь" было подписано более 100 двусторонних и многосторонних документов о сотрудничестве. Общая сумма соглашений, подписанных китайскими и иностранными компаниями, превысила 64 миллиарда долларов.

Фото: iStock
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Следует также отметить, что с 2008 по 2017 год среднегодовой уровень внутреннего спроса в экономическом росте Китая превышал 100 процентов, что является решающей силой, главным драйвером, стимулирующим экономическое развитие страны. В то же время в течение последних лет зависимость Китая от внешней торговли постепенно снижается. Огромный китайский рынок не может позволить себе игнорировать ни одна здравомыслящая корпорация, бизнес или предприниматель. Так, в настоящее время, общее количество хозяйствующих субъектов внутреннего торгового рынка Китая выросло до 110 миллионов единиц. Из них более 34,7 миллиона - предприятия различного масштаба.

Это ясно демонстрирует, что в Китае действует огромный рынок для производственных материалов, потребительских товаров и услуг, что позволяет обеспечить в стране полный и непрерывный экономический цикл, а также увеличить пространство для противостояния внешним вызовам и достижения качественного развития. Как заявил недавно премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, двери Китая распахнуты для внешнего мира и продолжат раскрываться ещё шире.

"Китай приветствует компании со всего мира, приглашает расширять и укреплять свою деятельность и увеличивать объёмы инвестиций в КНР", - подчеркнул он.

Независимо от того, насколько сильно США будут стараться давить на Китай, пытаясь заблокировать его экономическое развитие, Пекин будет твердо и уверенно идти по пути реформ и открытости, открывая свои двери для всего мира и защищать и отстаивать законные права и интересы китайских компаний. В то же время американские политические деятели, которые неустанно инспирируют проблемы и создают препятствия для китайского, а также собственного и глобального развития, лишь приведут свою страну к полному провалу и экономическому упадку. 

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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