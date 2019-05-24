Сирийские военные уничтожили в провинции Хама 350 боевиков

В сирийской провинции Хама боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") попытались прорвать позиции правительственных войск и были отбиты, передает ТАСС слова главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина.

"За прошедшие сутки правительственными войсками отражены атаки незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз провинции Хама, - сказал Купчишин.

Российский военный уточнил, что при отражении атак боевиков сирийские военные уничтожили до 350 террористов, 5 танков, одну боевую машину пехоты, 27 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два "джихад-мобиля" и три установки РСЗО".