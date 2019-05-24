Смартфон поможет беременным с сахарным диабетом

Примерно четыре процента беременных женщин в России сталкиваются с сахарным диабетом, который проявляется только во время вынашивания малыша. В зоне риска - женщины с ожирением и генетической предрасположенностью к болезни. Из-за нестандартной нагрузки и гормонального фона их организм может дать сбой.

Задача врачей - вовремя выявить подобные нарушения, компенсировать их, добиться хороших показателей глюкозы в крови. Иногда хватает строгой диеты, иногда нужна дополнительная медикаментозная терапия. Цель - свести к минимуму влияние диабета на здоровье малыша.

В этом может помочь разработка ученых СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (вуз-участник проекта 5-100). Создано мобильное приложение, в котором будущая мама может вести электронный дневник и записывать состав и время приема пищи, физические нагрузки, длительность сна... На основе этого гаджет дает пациентке рекомендации по питанию. Каждый совет основан на индивидуальном прогнозе уровня сахара в крови. Кроме того, благодаря смартфону все показатели и рекомендации для своей пациентки врач может отслеживать удаленно.

- В течение трех с половиной лет в рамках гранта Российского научного фонда мы проводим исследование о том, как образ жизни, питание, а также генетические и другие факторы влияют на течение сахарного диабета у беременных, - говорит разработчик системы, доцент кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Евгений Пустозеров. - За это время мы накопили большой объем данных, на основе которых строится автоматическая система рекомендаций. Если внести в нее индивидуальные параметры пациентки, программа может заранее предсказать, каким будет вскоре уровень сахара в крови во время беременности. В зависимости от этого можно скорректировать диету и прием медикаментов.

Эта разработка уже начала внедряться в клиническую практику в НМИЦ им. В. А. Алмазова. В апробации участвовало более 450 женщин с сахарным диабетом беременных.

- Врачи центра и пациентки уже оценили практическую пользу системы. У женщин, использовавших мобильное приложение, выявлены меньшая прибавка массы тела за время беременности, более низкий уровень холестерина перед родами, - рассказывают разработчики о первых результатах. - И что особенно важно - реже возникала гипогликемия у новорожденных.