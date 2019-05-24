США продолжают втягивать Южную Корею в антикитайский лагерь

Вашингтон по мере усиления противостояния между США и Китаем прилагает активные усилия, пытаясь мобилизовать всех своих союзников, чтобы они примкнули к антикитайскому лагерю. В полной мере это отражается в отношениях с Южной Корей, на которую американцы оказывают мощное давление.

На днях стало известно, что представители Госдепартамента США потребовали от МИД Южной Кореи и компаний из этой страны отказаться от оборудования китайского IT-гиганта Huawei. Теперь же выяснилось, что Сеул втягивают на американской стороне и в противостояние США и Китая в Юго-Восточной Азии. Корейцы пока пытаются дистанцироваться от этого конфликта, не желая делать выбор между главным военно-политическим союзником (США) и крупнейшим торговым партнером (Китай).

Как сообщило южнокорейское издание "Чосон Ильбо", США требуют, чтобы Сеул выступил на стороне американцев в споре с Китаем в Южно-Китайском море. КНР считает, что значительная часть акватории находится в зоне ее влияния, тогда как США и шесть стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ссылаясь на принцип свободы навигации, демонстрируют, что не намерены признавать претензии Пекина.

По данным газеты, уже несколько раз представители различных государственных структур США в ходе официальных переговоров призывали Южную Корею активно выступить на их стороне и поддержать свободу навигации в Южно-Китайском море. В корейском МИД отказались комментировать эту ситуацию, но не стали отрицать, что подобное давление со стороны США существует.

КНР уже достаточно давно является главным торговым партнером Южной Кореи, на долю которого приходится более четверти всего товарооборота страны. Сеул имеет значительное положительное торговое сальдо с Пекином. США находятся на втором месте в списке торговых партнеров Южной Кореи, но более чем в два раза уступают по объемам торговли Сеула с Китаем. С другой стороны, Вашингтон является главным военно-политическим союзником Сеула и имеет очень мощные возможности для лоббирования своих интересов в этой стране. На территории Южной Кореи также находится крупный американский военный контингент численностью в 28,5 тысячи человек.

Поэтому для Кореи максимально благоприятная ситуация, когда США и Китай не конфликтуют и не пытаются ее втягивать в эти разборки. Сеул только начал выправлять ситуацию в своих отношениях с Китаем, которые серьезно пострадали из-за решения Сеула разместить на своей территории комплексы противоракетной обороны США - THAAD. Ощутив в этой истории, что значит быть втянутой в конфликт двух крупнейших держав, когда любое решение в пользу одной из них неизбежно влечет гнев и санкции со стороны другой, Южная Корея пытается изворачиваться.

Впрочем, очень скоро Сеул вновь могут поставить перед выбором. Судя по подходу США, они настроены очень жестко и заставляют всех своих союзников принять их сторону в антикитайском походе. Наглядно это показала история с запретом на использование оборудования Huawei. Под давлением США одна за другой южнокорейские телекоммуникационные и финансовые компании заявили, что прекращают сотрудничество с Huawei. Что касается противостояния в Южно-Китайском море, то Корея пока обходится общими заявлениями о "необходимости решать все споры исключительно мирными средствами", но очевидно, что Сеул не сможет долго поддерживать нейтралитет.

По мнению самих корейцев, первое серьезное испытание их ждет через неделю, когда в Сингапуре стартует ежегодный Азиатский саммит по безопасности (Шангри-Ла Диалог), где соберутся министры обороны ведущих держав, включая США, Китай, Южную Корею, Россию, Японию и страны АСЕАН. Существует вероятность, что там могут произойти своего рода стычки между Вашингтоном и Пекином, где корейцев также попросят обозначить свою позицию. Кроме того, в конце июня в Сеул с визитом прибудет президент США Дональд Трамп. Ожидается, что американский лидер также затронет китайскую тему и потребует от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина учесть позицию союзника.

