Стало известно, как улучшить камеру Samsung Galaxy S10

Режим ночной съемки Bright Night у флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 не смог снискать широкой популярности. В сравнении с конкурентами фотографии, сделанные в темное время суток, имели значительно больше "шума" и "зерна".

Но ситуация может измениться. Ресурс SamMobile пишет о том, что вместе с майским патчем безопасности операционной системы Android пользователи получат большое обновление приложения камеры.

Южнокорейским разработчикам удалось использовать в ночном режиме весь потенциал широкоугольного модуля. С его помощью снимки теперь будут получаться более яркими и детализированными. Вопрос о том, почему софт изначально не задействовал все мощности аппаратной части, вероятно, останется без ответа.

Первыми обновление получили жители Швейцарии. В скором времени Samsung начнет его распространение в других регионах. Проверить наличие апдейта и улучшить камеру владельцы устройства могут в настройках своего смартфона.