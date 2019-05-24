Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.

О своей отставке Мэй объявила в пятницу, 24 мая.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 мая 2019 г.

В своем обращении она выразила сожаление, что не сможет довести процесс Brexit до конца.

Она также отметила, что для нее была большая честь стать второй женщиной, занявшей пост премьер-министра. "Второй, но не последней", - сказала она.

Выборы нового главы кабмина начнутся после 10 июня. По словам Мэй, она продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет выбран новый кандидат на эту должность.