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24.05.2019 12:19
Рубрика: В мире

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.
Фото: REUTERS/Simon Dawson Фото: REUTERS/Simon Dawson
Фото: REUTERS/Simon Dawson

О своей отставке Мэй объявила в пятницу, 24 мая.

В своем обращении она выразила сожаление, что не сможет довести процесс Brexit до конца.

Она также отметила, что для нее была большая честь стать второй женщиной, занявшей пост премьер-министра. "Второй, но не последней", - сказала она.

Выборы нового главы кабмина начнутся после 10 июня. По словам Мэй, она продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет выбран новый кандидат на эту должность.

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