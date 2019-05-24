Трамп не планирует усиливать воинский контингент на Ближнем Востоке

В дополнительных войсках США на Ближнем Востоке сейчас нет необходимости, убежден президент США Дональд Трамп. При этом заявил о готовности тут же направить эти подразделения в случае возникновения срочной необходимости.

"Я не думаю, что нам это нужно, - передает РИА Новости заявление Трампа в Белом доме. - У меня была встреча по этому вопросу около часа назад. Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска".

Он в очередной раз обвинил Иран, назвав его "страной террора", и пообещал усилить воинские контингенты в регионе, "если будет нужно".